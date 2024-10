Android: Aus Pixel Feature Drop wird Pixel Drop – neuer Name für das beliebte Update-Paket ist jetzt offiziell

Google versorgt die Pixel-Smartphones regelmäßig mit Updates und legt mehrfach pro Jahr mit einem Pixel Feature Drop nach, das jeweils einen ganzen Schwung neuer oder stark verbesserter Funktionen im Gepäck hat. In dieser Woche war es wieder soweit und neben den zu begrüßenden Verbesserungen gab es eine weitere auffällige, aber nicht ganz nachvollziehbare, Änderung: Man nennt das Update-Paket jetzt Pixel Drop.



Die Ankündigung eines neuen Pixel Feature Drops dürfte bei den meisten Pixel-Nutzern sehr gut ankommen, denn es gibt mehrfach pro Jahr neue Funktionen, stark verbesserte Funktionen oder die Aufhebung von Exklusivangeboten mit der Freischaltung für alle Pixel-Generationen. Kein Wunder, dass sich die Bezeichnung „Pixel Feature Drop“ schnell etabliert hat und sicherlich für einige Nutzer ein starkes Argument ist, um sich beim Kauf für ein Pixel-Smartphone zu entscheiden.

Bei dem Konzept wird es wohl weiterhin bleiben, aber dennoch hat Google nun ohne Not eine Änderung vorgenommen, die manch einer vielleicht zuerst für einen Schreibfehler gehalten hat: Denn aus dem „Pixel Feature Drop“ wird jetzt der „Pixel Drop“. Ein kürzerer Name für das gleiche Paket, den es allerdings gar nicht gebraucht hätte. Würde sich die Bandbreite erweitern und nicht nur „Features“ sondern etwas anderes verteilt werden (was immer man darunter auch verstehen könnte), wäre es nachvollziehbar. Etwas anderes als ein „Feature“ kann man aber konzeptbedingt gar nicht auf die Smartphones bringen, ohne den Nutzern neue Hardware liefern zu müssen.

In der jetzt verwendeten abgekürzten Form ist das meiner Meinung nach ein bisschen unglücklich. Denn die Bedeutung „Feature Drop“ war auch für Neunutzer nachvollziehbar, während ein „Drop“ für neue Nutzer kaum verständlich ist. Dass „drop“ im Englischen auch „runterfallen“ bedeuten kann und somit wohl nur die wenigsten Nutzer ihr „Pixel droppen“ wollen, macht die Sache nicht besser. Ein Pixel Drop ist daher eher negativ behaftet, was gerade bei einem solch wichtigen und auch einmaligen Konzept sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist.

Schlussendlich ist es nur ein Wort und spielt keine große Rolle, dennoch wollte ich den Namenswechel hier im Blog festhalten. Vielleicht ist es ja nicht der Letzte.

[Google-Blog]