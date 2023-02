Überraschung: Google startet ChatGPT-Alternative Bard – schon ab heute für erste Nutzer verfübar

Überraschung am Abend: Zwei Tage früher als erwartet hat Google den Start der eigenen ChatGPT-Alternative angekündigt, die derzeit auf die Bezeichnung Bard hört und ab sofort für die ersten Tester zur Verfügung stehen wird. Mit Bard verfolgt man das Ziel, dass die Nutzer ausführlichere Anfragen an die Websuche stellen und ebenso ausführliche Antworten erhalten, wie man es aktuell von ChatGPT kennt.



Google arbeitet seit langer Zeit an der Künstlichen Intelligenz und hat bereits eine in die Google Websuche integrierte ChatGPT-Alternative in Aussicht gestellt, die man eigentlich auf einem Event am Mittwoch ankündigen wollte. Doch offenbar drängt die Zeit, sodass man schon jetzt die Ankündigung herausgehauen hat, dass das neue Produkt Bard ab sofort startet und für erste frühe Tester innerhalb der Google Websuche zur Verfügung steht.

Mehr Informationen in Kürze…

