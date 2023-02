ChatGPT: Google würde die Künstliche Intelligenz einstellen – beantwortete alle Einstellungsfragen korrekt

Google könnte schon am Mittwoch einen eigenen Chat-Bot präsentieren, der als Konkurrenz zu ChatGPT ins Rennen gehen und tief in die Websuche integriert werden soll. In den letzten Tagen sind erste Informationen dazu bekannt geworden, doch bis dieser für die Masse einsatzbereit ist, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Bis dahin hat man interessanterweise viel Lob für ChatGPT übrig und würde dem Bot einen Job anbieten.



ChatGPT ist aktuell der Star der KI-Szene, denn nie zuvor ist es einer App gelungen, so viele Menschen für KI zu begeistern und die Fähigkeiten so eindrucksvoll zu präsentieren. Google wird schon sehr bald darauf reagieren und hat eiligst für diesen Mittwoch zu einem KI-Event geladen, bei dem man den eigenen Chat-Bot präsentieren wird. Alles was bisher darüber bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Wenig überraschend äußern sich Google-Vertreter aller Bereiche derzeit sehr häufig über die KI und auch die Nutzung bei Google, denn man möchte die Aufmerksamkeit für sich nutzen. In einem Interview mit CNBC hatte ein Googler kürzlich verraten, dass man ChatGPT einstellen würde. Man hat den Chat-Bot wenig überraschend ausführlich unter die Lupe genommen und zahlreiche Fragen gestellt. Darunter Fragen aus einem Vorstellungsgespräch für Level 3-Angestellte (Ingenieure) im eigenen Haus. ChatGPT hat wohl alle Fragen ausführlich und korrekt beantwortet.

Rein fachlich würde man ChatGPT daher einstellen. Allerdings hat der Bot Schwächen in puncto Führung und Teamarbeit gezeigt, sodass man vielleicht doch von einer Einstellung absehen würde. Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten, aber dennoch ist es beeindruckend, dass eine KI auch die oftmals gefürchteten Einstellungs-Tests bei Google mühelos überstehen würde. Und das ist nur die erste Demo-Version…

