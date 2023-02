Google Messages: Google Assistant wurde entfernt und durch neue Spotlight-Funktion ersetzt (Screenshots)

Der Google Assistant befindet sich seit einiger Zeit in einer gefühlten Abwärtsspirale mit einer Reihe von entfernten Funktionen sowie einer kaum vorhandenen Weiterentwicklung. Jetzt gibt es ein Update für Google Messages, das die Integration des Assistenten im Messenger vollständig entfernt und durch ein ähnliches Feature ersetzt. Es wird deutlich, dass der Assistant nicht mehr zurückkehren wird.



Die Geschichte des Google Assistant hat in einem Messenger begonnen, denn tatsächlich war dieser 2016 zuerst im Messenger Google Allo verfügbar und wurde erst später als eigenständige App angeboten. Allo ist längst Geschichte, doch die Integration wurde in den als Nachfolger platzierten Messenger Google Messages übernommen. Innerhalb von Messages konnte der Google Assistant basierend auf Inhalten einige Informationen vorschlagen, etwa Öffnungszeiten, Kinoprogramme oder Navigationen.

Im obigen Screenshot könnt ihr diese Integration sehen. War diese aktiviert, hat sich der Assistant automatisch innerhalb des Messengers gemeldet und bot sich als unsichtbarer dritter Gesprächspartner an, der immer wieder kluge Dinge einwirft, die mit anderen Nutzern in dieser Konversation geteilt werden konnten. Aber auch im Menü zum Versenden von medialen Inhalten war der Google Assistant integriert und bot dort die Möglichkeiten zum Versenden des Wetters, des Kinoprogramms sowie zu Restaurants.

Mit dem jüngsten Update für Google Messages ist das allerdings vollständig verschwunden. Die Integration, die dazugehörigen Optionen und auch die Buttons zum Einfügen.









Statt Google Assistant gibt es jetzt die Funktion „Spotlight“, die eine recht ähnliche Funktionalität bieten soll. Diese soll Informationen aus anderen Apps extrahieren und direkt in der Konversation anzeigen. Im obigen Screenshot seht ihr, dass eine Kontext-Information unterstrichen wird und dann weitere Details anzeigen kann. Im Beispiel die Information aus Google Maps. Weitere Informationen dürften im Laufe der Zeit folgen und den Assistant-Funktionsumfang nachbauen.

Dass man den Assistant entfernt und die Funktionalität auf anderem Wege nachbaut, kann man so interpretieren, dass der Assistant entfernt werden musste – was wiederum nicht gerade für eine große Zukunft des Sprachassistenten innerhalb von Google spricht. Gut möglich, dass wir dieses Muster in Zukunft auch in anderen Apps sehen werden und der Assistant in eine deutlich kleinere Rolle degradiert wird. Schon am Mittwoch wird Google auf einem eilig einberufenen Event die neuen ChatBot-Pläne vorstellen, bei denen der Assistant mutmaßlich keine Rolle spielen wird.

