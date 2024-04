Google Gemini: Echtzeitantworten kommen in Kürze – neue Option für schnelle Antworten (Teardown)

Google arbeitet an vielen Neuerungen für den KI-ChatBot Gemini, der sowohl unter Android als auch im Web größere Updates erhalten wird. Jetzt ist wieder ein neues Feature aufgetaucht, das die Nutzer demnächst aktivieren können und sich vor allem an die ungeduldige Nutzerschaft richtet: Es werden sich Echtzeit-Antworten aktivieren lassen, bei denen man Gemini beim Verfassen der Antworten zusehen kann.



Wenn die Nutzer eine etwas umfangreichere Aufgabe für die Künstliche Intelligenz haben, ganz egal ob Gemini, ChatGPT oder Ähnliche, dann benötigen die Algorithmen manchmal einige Sekunden, um die Antworten auszuspucken. Um diese Wartezeit möglichst zu überbrücken, setzen einige Apps auf Echtzeit-Antworten, bei denen das Ausspucken der Antwort sehr zügig beginnt. Man kann der KI dann praktisch beim Tippen zusehen, wie sich der Text verlängert.

Jetzt hat ein Teardown der aktuellen Gemini-App ergeben, dass die Nutzer auch in der Gemini-App für Android schon bald die Möglichkeit haben, diese Echtzeit-Antworten zu aktivieren. In der Beschreibung heißt es, dass die Antworten nach der Aktivierung des features in Echtzeit angezeigt werden, während diese erstellt werden. Das ändert nichts an der Qualität der Antworten und manchesmal ist auch so, dass die KI einige bereits geschriebene Wörter oder ganze Sätze nachträglich korrigieren kann. Kommt ganz auf das Thema an, die weitere Ausführung und natürlich auch die genutzte KI.

Rein faktisch haben die Live-Antworten meiner Meinung nach keinen großen Vorteil, denn oftmals benötigt man die Gesamtheit oder zumindest einen großen Teil der Antwort und nicht nur die ersten Sätze. Aber für das Nutzergefühl ist es sicherlich besser, wenn die Antwort sehr zügig nach der abgesendeten Anforderung erscheint. Es ist zu erwarten, dass Gemini schon bald ein großes funktionelles Update erhalten wird, in dem all diese Neuerungen dann enthalten sind.

