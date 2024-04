Android & Gemini: Google hat es überraschend wenig eilig – neues Gemini Nano startet erst 2025 (Bericht)

Google hat rund um Gemini ein großes Ökosystem an Produkten geschaffen, an dem man recht schnell den Überblick verlieren kann, das aber grundsätzlich auf nur drei Varianten des Sprachmodells zurückgeht. Die niedrigste Variante ist das rein lokal genutzte Gemini Nano. Jetzt verraten uns Insider-Quellen, wann mit der nächsten Version zu rechnen ist – und das ist durchaus überraschend.



Google bietet Gemini in der Standard-Variante Pro, in der kostenpflichtigen Version Ultra sowie als kostenloses und lokal nutzbares Gemini Nano an. Letztes hat in diesem Jahr auf dem Samsung Galaxy S24 Premiere gefeiert, steht mittlerweile auch auf dem Pixel 8 Pro zur Verfügung und soll schon bald auf dem Pixel 8 starten. Eigentlich könnte man in der schnelllebigen KI-Welt erwarten, dass eine neue Version nicht mehr lange auf sich warten lassen wird – aber weit gefehlt.

Wie jetzt bekannt geworden ist, plant Google den Release von Gemini Nano 2 wohl erst für Anfang 2025 – nämlich wieder parallel zum nächsten großen Galaxy S-Start. Es dürfte also erneut auf dem Galaxy S25 starten und dann wohl wieder der Reihe nach für die Pixel-Smartphones und vielleicht auch weitere Geräte freigegeben werden. Was wir von Gemini Nano 2.x erwarten können, lässt sich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Große Sprünge sind nicht zu erwarten, denn eine lokale KI soll natürlich hilfreich sein und nicht dafür sorgen, große Teile des Speichers zu belegen oder den SoC an seine Grenzen zu treiben.

Natürlich ist das lokal auf dem Smartphone ausgeführte Gemini nicht unbedingt spannend, aber dennoch ist es schon sehr überraschend, dass Google wohl zunächst auf einen Jahresrhythmus setzen wird, um das KI-Modell zu aktualisieren. Wir dürfen gespannt sein, ob sich da rund um die Hardware noch etwas tun wird, denn bekanntlich gab es bei Google größere Umstrukturierungen, die man auch als Chance für das gesamte Ökosystem sieht. Was immer das auch heißen mag.

» Android & Pixel: Smartphone-Hersteller sind wohl besorgt – aber Google spricht von großen Chancen

» Google Gemini: Android-App wandelt sich in ein Overlay – neue Oberfläche zeigt sich (Screenshots)

Letzte Aktualisierung am 18.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!