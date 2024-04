Android & Pixel: Smartphone-Hersteller sind wohl besorgt – aber Google spricht von großen Chancen

Vor wenigen Tagen hat Google eine umfangreiche Umstrukturierung bei Android und Pixel angekündigt, im Zuge derer die bisher weitgehend unabhängig voneinander operierenden Abteilungen zusammengeführt werden. Doch diese interne Änderung wird natürlich auch Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben und man kann sich wohl vorstellen, dass nicht alle Smartphone-Hersteller darüber glücklich sind. Der neue Chef Rick Osterloh gibt sich aber sehr optimistisch.



Google führt viele Abteilungen in der neuen Division „Platforms & Devices“ zusammen und will damit schlagkräftiger und innovativer werden. Es wurde mehrfach deutlich betont, dass nur die enge Bande zwischen Android, Pixel, KI, Apps und der Komponentenentwicklung zu zukünftigen großen Innovationen führen kann. Das ist schön für Google, aber das Ökosystem besteht bekanntlich aus vielen weiteren Smartphone-Herstellern, die diesen Machtumfang nicht haben. Mit diesen soll es in den letzten Tagen wohl aufregende Gespräche gegeben haben.

Der neue mächtige Manager Rick Osterloh, der zuvor nur für die Hardware zuständig war, scheint ein optimistisches Bild vermitteln zu wollen. Er hat Gespräche mit Smartphone-Herstellern, Netzbetreibern und Entwicklern geführt und ihnen die neuen Chancen vermittelt, die dieses Ökosystem bietet. Über den Inhalt der Gespräche ist nichts bekannt, aber ich würde vermuten, dass diese Aufbruchstimmung nicht bei allen Beteiligten aufkommen wird. Denn solche Gespräche werden nicht umsonst geführt, sondern dürften wohl eher auf die Sorgen der Partner oder umfangreiche Änderungen durch Google zurückgehen.

Vielleicht erfahren wir im Mai etwas mehr, wie es rund um Android und Pixel weitergehen soll. Für die nächsten zwei Jahre würde ich große Änderungen an der gesamten Android-Struktur erwarten, die die Beziehung zwischen Google und den Herstellern nachhaltig verändern könnte. In welche Richtung auch immer.

