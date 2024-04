Google Gemini: Android-App wandelt sich in ein Overlay – neue Oberfläche zeigt sich (Screenshots)

Der KI-Chatbot Google Gemini lässt sich per Android-App auch auf dem Smartphone nutzen und ersetzt dort bei vielen Nutzern den Google Assistant, der nach der Installation in die zweite Reihe rückt. Jetzt kündigt sich ein Update an, mit dem die Integration von Gemini in Android sowohl funktionell als auch visuell verbessert werden soll. Gemini wird sich dauerhaft als Overlay nutzen lassen.



Die Android-App von Gemini zeigt sich nach dem Aufruf in einem kleinen Overlay am unteren Rand, das den Nutzern verschiedene Eingabemethoden von der Texteingabe über Sprachanweisungen bis hin zum Foto-Upload bietet. Die zuvor genutzte App bleibt sichtbar und bildet dadurch auch die Grundlage für Circle to Search. Sobald die Anfrage abgesendet ist, öffnet sich Gemini allerdings als Vollbild-App, um die Antwort zu präsentieren. Aber das wird sich ändern.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, präsentiert sich Gemini in einer Vorabversion weiterhin im Overlay. Natürlich deutlich größer als das Start-Overlay, aber es bleiben einige Pixel an den Rändern frei, um die darunterliegende App weiterhin zu zeigen. Nutzbar ist diese dadurch natürlich nicht, aber dennoch dürfte das ein völlig anderes Nutzungsgefühl sein, wenn Gemini sich als Zusatz präsentiert und nicht suggeriert, dass die darunterliegende App mehr oder weniger beendet wurde.

Ein Vorteil des Overlays ist es, dass sich dieses sehr einfach nach unten schieben lässt, um es zu beenden. Der Zurück-Button oder die Zurück-Geste sind daher nicht notwendig. Bisher ist es nicht möglich, das Overlay dauerhaft in der Größe zu ändern, denn spätestens beim nach oben Scrollen nimmt es die volle Höhe ein.

