Android: Gemini kann schon bald Medien-Apps steuern – neue Funktion zeigt sich auf ersten Screenshots

Die Android-App von Gemini bringt die vielen Möglichkeiten des KI-ChatBot auf Android-Smartphones, doch eine wichtige Ebene fehlt bisher noch, bei der die App nach wie vor auf die Hilfe des Google Assistant angewiesen ist: Die lokale Steuerung. Auch in diesem Bereich will das Gemini-Team Fortschritte machen und wird schon bald die Steuerung der Medienwiedergabe anbieten. Jetzt zeigt sich das auf ersten Screenshots.



Die Mediensteuerung gehört neben den smarten Antworten zu den Grundfunktionen des Google Assistant und ist neben der Smart Home-Kontrolle ein Teil, für den auch der KI-ChatBot Gemini nach wie vor auf seinen kleinen Bruder angewiesen ist. Aber das wird sich ändern, denn jetzt zeigt sich auf ersten Screenshots eine Musikfunktion, über die die Nutzer ihre gewünschte Medien-App auswählen können, die dann über den KI-ChatBot gesteuert werden soll.

Von der eigentlichen Steuerung ist bisher nichts zu sehen, aber diese dürfte wohl auch rein in der Konversationansicht ablaufen oder ähnlich wie beim Google Assistant umgesetzt sein. Denn die Mediensteuerung ist unter Android durch den Miniplayer in den Benachrichtigungen doch recht standardisiert und somit kaum der Rede wert. Viel mehr geht es darum, dass die Ansage „Spiele das neue Album von Taylor Swift“ nicht zum Assistant weiterleitet, sondern entsprechend verarbeitet werden kann und dann an YouTube Music / Spotify und Co weitergeleitet wird.

Mit einem Rollout würde ich spätestens nächsten Monat rund um die Google I/O rechnen, die sicherlich viele Ankündigungen zu Gemini bereithalten wird.

