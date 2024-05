Gemini Update: Workspace-Integration, Erweiterungen, der perfekte Prompt, Chrome-Integration und mehr

Googles KI-Paket Gemini macht immer wieder große Fortschritte und erhält in kurzen Abständen neue Funktionen, verbesserte Leistungen oder sonstige Verbesserungen sowie Ausblicke auf künftige Features. Damit ihr keine aktuelle Entwicklung rund um das KI-Modell, dessen ChatBot und den angeschlossenen Produkten verpasst, findet ihr in unserem Gemini Update einen schnellen Überblick.



Gemini gehört noch immer zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten zwei Wochen. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Advanced mit der Familien teilen?

Bisher lässt sich Gemini Advanced nur über ein AI Premium-Abo bei Google One beziehen, das sich nicht mit der Familie teilen lässt. Weil das bei allen anderen Vorteilen von Google One allerdings zum Grundpaket gehört, scheint man das nun auch für Gemini umsetzen zu wollen. Erste US-Nutzer haben die Möglichkeit, das kostenpflichtige Gemini mit allen Mitgliedern der Familiengruppe zu teilen. Hierzulande scheint das bisher nicht möglich zu sein, wobei es sicherlich Ausnahmen gibt.

Es ist davon auszugehen, dass dieser zeitlich begrenzte Vorteil schon bald für alle Nutzer freigeschaltet wird, denn eine regionale Abgrenzung ergibt in diesem Fall kaum einen Sinn. Und damit wird der Zugang zu Gemini Advanced auch schon wieder attraktiver als zuvor.

» Gemini Advanced lässt sich wohl bald mit der Familie teilen









Gemini erhält Erweiterungen

Gemini startet jetzt auch in Deutschland die Erweiterungen. Mit diesen kann der ChatBot auf die Workspace-Apps zugreifen, zu denen unter anderem GMail, Google Drive und auch Google Docs gehören. Gemini kann selbstständig auf diese zugreifen oder auch eine Nachricht an die entsprechende Erweiterung weitergeben, um diese gezielt anzusprechen. Wie das genau funktioniert und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben, findet ihr im folgenden Artikel.

» Das können die Gemini-Erweiterungen

Der optimale Gemini-Prompt

Der Prompt, also die Anfrage, ist bei einem KI-ChatBot sehr wichtig und mehr als die halbe Miete. Es empfiehlt sich, etwas Zeit in die Anfrage zu stecken und diese möglichst umfangreich zu formulieren oder auch aus mehreren Einzelanfragen bestehen zu lassen. Wir zeigen euch eine Reihe von Tipps und Beispielen, mit denen ihr das meiste aus Gemini und natürlich auch anderen ChatBots herausholen könnt.

» Google gibt viele Tipps für den optimalen Gemini-Prompt

Gemini im Superwahljahr

2024 ist wieder ein Superwahljahr und weil nicht nur Social Media und Suchmaschinen eine große Rolle spielen, sondern mittlerweile auch die KI-ChatBots, hat Google eine Reihe von Regeln erlassen. Man will dafür sorgen, dass keine Falschinformationen verbreitet werden, will sich in keine politische Ecke drängen lassen, aber auch sehr neutral informieren. Um das zu erreichen, greift man aber auch zur Zensur und sperrt gewisse Fragen und Themenbereiche. Das und viele weitere Maßnahmen zum Superwahljahr findet ihr im folgenden Artikel.

» So schränkt Google Gemini im Superwahljahr ein









Gemini in der Chrome-Adressleiste nutzen

Gemini zieht in die Google Chrome-Adressleiste ein. Ab sofort kann der KI-ChatBot direkt aus der Omnibar des Chrome-Browsers aufgerufen werden. Dazu müsst ihr einfach nur @gemini gefolgt von der gewünschten Anfrage eingeben und schon wird diese an den ChatBot weitergeleitet. Das funktioniert sehr gut und ist gar kein so großer Aufwand, auch wenn der Suchbegriff vermeintlich lang ist. Doch wie ihr an den Tipps zum perfekten Prompt sehen könnt (siehe oben), muss ohnehin erstmal einiges an Tipparbeit geleistet werden.

Wer das Ganze noch nicht ausprobieren kann, kann es auch per Flag aktivieren. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und wie die Gemini-Abkürzung in der Chrome-Adressleiste aussieht.

» So könnt ihr Gemini jetzt in der Chrome-Adressleiste nutzen

» Die Google Chrome-Adressleiste wird intelligenter

Letzte Aktualisierung am 28.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!