Pixel Update: Viele neue Leaks zum Pixel 8a und Pixel 9-Smartphones, Pixel Launcher-Update und vieles mehr

Die erste angefangene Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab viele neue Leaks zu den kommenden Produkten. Vom Pixel 8a über die Pixel 9-Smartphones bis hin zu Updates für den Pixel Launcher und Aussichten auf kommende Features. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn es gab einen ganzen Schwung neuer Leaks zu den kommenden Pixel-Smartphones, Ausblicke durch die Android 15 Beta sowie Hinweise auf eine mögliche Pixel Kamera. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Sieben Jahre Updates für das Pixel 8a

Lnage Zeit stand ein Fragezeichen dahinter, doch jetzt ist es durch geleaktes Pressematerial bestätigt: Google wird auch das Pixel 8a für ganze sieben Jahre mit Updates versorgen.

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Die Pixel 9-Smartphones kommen in diesem Jahr mutmaßlich erstmals im Viererpack bestehend aus Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL sowie Pixel 9 Pro Fold. Hier findet ihr eine Übersicht über alle bisher bekannten Informationen zu den Smartphones, die voraussichtlich nicht vor Oktober erscheinen werden.

Google auf den Spuren des iPhone

Mit der Fusion von Android und Pixel hat Google ein Paket geschaffen, wie es sonst nur Apple mit dem iPhone: Hardware, Software, KI, Apps sowie die Komponenten-Produktion aus einer Hand. Das könnte Googles iPhone-Moment sein.

Alle Infos zum Pixel 8a

Wir haben euch alle Informationen zum Pixel 8a übersichtlich zusammengefasst, das schon in wenigen Tagen offiziell vorgestellt werden sollte.

Ändert Google die Smart Home-Strategie?

Google bringt das Pixel Tablet noch einmal auf den Markt und verzichtet diesmal auf den Standfuß – das bedeutet, dass man die Smart Display-Nutzung erst einmal deutlich abwertet. Gleichzeitig bringt man ein neues Nest Smart Display auf den Markt, ebenfalls nur ein Re-Release.

Bringt Google eine eigene Pixel Kamera?

Führt man alle Fäden und Informationen zusammen, dann könnte Google schon bald eine eigene Pixel Kamera auf den Markt bringen. Wir fassen ausführlich alle Details zusammen, die zu diesem Schluss führen könnten.

Googles sinnvolle Pixel 9-Zusammenführung

Dass Google alle Smartphone-Linien unter ein Dach bringen wird, erscheint sehr sinnvoll. Denn die einzelnen Linien können so voneinander profitieren und gleichzeitig sorgt man für eine Zusammengehörigkeit, denn die Hardware ist ohnehin recht ähnlich.

Pixel Launcher verbessert Homescreen-Icons

Mit Android 15 wird Google eine Änderung am Pixel Launcher vornehmen, auf die so mancher Nutzer schon lange gewartet haben dürfte: Der App-Name kann in zwei Zeilen gezeigt werden.

Viele neue Pixel 8a-Leaks

Das Pixel 8a wird schon in wenigen Tagen vorgestellt und mittlerweile gibt es so viele Informationen und Leaks, die man als Last Minute einordnen kann und auch noch die letzten Details vor der offiziellen Präsentation verraten. Wir haben euch natürlich über alle wichtigen Dinge informiert, die von der Akku-Kapazität über den Hauptspeicher, die Rückseite und die verfügbaren Farben bis hin zur erwarteten Preisgestaltung reichen.

