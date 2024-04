Google Chrome: Großer Umbau in der Adressleiste – die Webseiten-Vorschläge stammen jetzt von einer KI

Das Team von Google Chrome bezeichnet die Adressleiste des Chrome-Browsers seit jeher als „Omnibox“ und will damit zum Ausdruck bringen, dass die Nutzer an dieser Stelle mehr als nur URLs eingeben können. Vielleicht auch deswegen hat man genau in diesem Bereich seit langer Zeit keine Verbesserungen mehr vorgenommen, doch das ändert sich jetzt. Ab sofort stammen auch die URL-Vorschläge von einer Künstlichen Intelligenz.



Es gehört in allen Browsern zum absoluten Standard, dass die Adressleiste bei der Eingabe einer URL oder eines Begriffs Vorschläge unterbreitet, mit denen sich die allermeisten Nutzer das Eintippen der gesamten Adresse ersparen dürften. Diese Vorschläge basieren bei Google Chrome auf Algorithmen, die eine Reihe von Signalen verwenden. Dazu gehört neben einem Besuch in der Vergangenheit sowie natürlich dem passenden Textmuster etwa auch der Zeitpunkt des letzten Besuchs. Je länger dieser her ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Nutzer diese URL noch einmal aufrufen möchte.

Doch damit erschöpfen sich die Signale schon, sodass das Team seit langer Zeit nichts mehr an diesem Algorithmus getan hat. Jetzt hat man verkündet, dank Künstlicher Intelligenz den nächsten Schritt gehen zu können. Denn ab sofort stammen die Vorschläge von einer KI, die weitere Signale beachten oder vielleicht auch selbst erkennen kann. Konkret angesprochen wird neben dem Zeitpunkt des letzten Besuchs auch die Tageszeit sowie der Wochentag. Viele Menschen dürften am Wochenende andere Seiten ansteuern als an einem Wochentag und das soll zukünftig beachtet werden.

Aber auch die Dauer des Besuchs nach einem Vorschlag soll ein Signal sein. Hat ein Nutzer die URL aus dem Vorschlag aufgerufen und ist innerhalb weniger Sekunden wieder in der Adressleiste, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Vorschlag nicht gut war und daher für die nächsten Anläufe von der KI abgewertet wird. Das Ganze wurde bereits mit Google Chrome 124 für alle Browserversionen ausgerollt.

» Gemini & Google Chrome: Der KI-ChatBot soll sichere Passwörter vorschlagen – Browser-Integration kommt

» Gemini & Google Chrome: So könnt ihr den KI-ChatBot jetzt sehr schnell aus der Adressleiste heraus aufrufen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 6.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!