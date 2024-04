Gemini & Google Chrome: Der KI-ChatBot soll sichere Passwörter vorschlagen – Browser-Integration kommt

Der KI-Chatbot Gemini wurde innerhalb kürzester Zeit in viele Produkte integriert und wird schon bald auch im Chrome-Browser auftauchen – möglicherweise an verschiedenen Stellen. Jetzt verrät ein Teardown, dass Gemini nach erfolgreicher Integration dazu in der Lage sein soll, den Nutzern bei Bedarf sichere Passwörter vorzuschlagen. Vermutlich das Rebranding einer bestehenden Funktion.



Der tief im Chrome-Browser integrierte Passwortmanager bietet den Nutzern die Möglichkeit, in nur wenigen Schritten ein sicheres Passwort vorzuschlagen und dieses sowohl in die Formulare der Webseite einzutragen als auch abzuspeichern. Gleichzeitig werden Nutzer bei jedem Login mit einem unsicheren oder gehackten Passwort gewarnt und darauf hingewiesen, dieses doch sehr bald zu ändern. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass der KI-ChatBot Gemini so ziemlich genau die gleiche Funktionalität in den Chrome-Browser bringen soll.

Gemini soll den Nutzern direkt im Chrome-Browser sichere Passwörter vorschlagen. Vermutlich wird Gemini lediglich an die bestehende Funktion angebunden, denn eine zusätzliche Umsetzung erscheint nicht notwendig. Dazu passt, dass sich Gemini schon jetzt direkt aus der Adressleiste des Chrome-Browsers aufrufen lässt. Dazu müsst ihr nur ein Flag aktivieren und könnt den KI-ChatBot anschließend per @gemini aufrufen. Weitere Integrationen von Gemini in den Browser dürften folgen.

» Android: Gemini kann schon bald Medien-Apps steuern – neue Funktion zeigt sich auf ersten Screenshots

» Gemini & Google Chrome: So könnt ihr den KI-ChatBot jetzt sehr schnell aus der Adressleiste heraus aufrufen

» Google Chrome: Kostenpflichtige Version des Browsers startet – Enterprise-Variante mit mehr Features (Video)

Letzte Aktualisierung am 6.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!