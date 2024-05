Google Play Store: Offizielle Apps von Regierungen und Behörden erhalten ein neues Label (Screenshots)

Im Google Play Store gibt es mehrere Millionen Apps und es ist für Nutzer nicht leicht, deren Seriösität oder Vertrauenswürdigkeit auf den ersten Blick einzustufen. Das weiß man auch bei Google und macht jetzt einen ersten Schritt in Richtung offizieller Prüfung von Apps, beginnend mit den Apps von Regierungen und Behörden. Diese haben jetzt auch in Deutschland ein eigenes Label.



Es gibt kaum etwas, das sich nicht am Smartphone erledigen lässt, das gilt in immer mehr Bereichen auch für Behördengänge. Doch gerade in diesem sensiblen Bereich ist es sehr wichtig, dass die Nutzer in der richtigen App landen und ihre Daten nicht in Apps von Phishern, Scammern oder ähnlichen Gruppen eingeben. Daher führt Google jetzt in einigen Ländern, darunter Deutschland, ein neues Label für Apps von Regierungen und Behörden ein.

Dieses Label erscheint mit den anderen Hinweisen, wie etwa der Alterseinstufung, prominent zwischen dem Titel und Download-Button der App. Ein Tap auf das Icon verrät, dass Google die Herkunft der App geprüft hat und diese tatsächlich von einer Behörde oder Regierung angeboten wird. Auf einer Support-Seite erklärt man den Prozess der Prüfung und es ist davon auszugehen, dass Google diesen gewissenhaft durchführt und somit alle Apps mit einem solchen Label auch tatsächlich aus offizieller Quelle stammen.

Um ein solches Label zu erhalten, müssen Regierungen und Behörden allerdings selbst aktiv werden und sich bei Google melden. Es gilt daher nicht der Umkehrschluss, dass eine App ohne solches Label nicht von einer offiziellen Stelle stammt. Hoffen wir, dass das Ganze von allen Stellen gewissenhaft und zuverlässig genutzt wird, sodass bei wichtigen Erledigungen oder gar der Verwaltung von Ausweisdokumenten und ähnlichen brisanten Dingen eine gewisse Sicherheit herrschen kann.