Android: Google will Nutzer zu App-Updates zwingen – erste Umsetzung in Google Messages zeigt sich (Video)

Viele Android-Apps werden regelmäßig aktualisiert und manchmal in recht kurzen Abständen durch neue Versionen ersetzt. Der Google Play Store kann diese Updates in den meisten Fällen automatisch durchführen oder Nutzer diese bei Bedarf auch manuell anstoßen. Jetzt zeigt sich am Beispiel von Google Messages, dass Google die Nutzer regelrecht zu Updates zwingen will.



Es empfiehlt sich, App-Updates zeitnah auszuführen, denn nicht selten lösen diese Probleme oder beheben Sicherheitslücken. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber die sind eher als Bestätigung der Regel zu sehen. Doch weil die Nutzer die Updates wohl zu lange aufschieben, geht man jetzt offenbar mit der Brechstange vor, wie sich am Beispiel von Google Messages zeigt. Die Nutzer werden mit einer Vollbildinfo dazu aufgefordert, die App zu aktualisieren, um sie weiterzunutzen.

Im obigen Video ist zu sehen, wie sich der neue Update-Dialog verhält, der vom Google Play Store gesteuert wird. Nach jedem Neustart der App erscheint die Vollbildmeldung, die neben einem Update-Button auch die Informationen zum Inhalt der Aktualisierung enthalten. Zwar lässt sich die Meldung umgehen und die App entgegen der Darstellung auch weiterhin nutzen, aber man hat das so unkomfortabel und nervig wie nur möglich gestaltet. Eindeutige Botschaft: Du musst unbedingt aktualisieren.

Sicherlich kann es nicht schaden, die Nutzer ein wenig auf App-Updates zu sensibilisieren, aber ob das der richtige Weg ist, kann man wohl bezweifeln. Es war Google selbst, das dafür gesorgt hat, dass App-Updates weitgehend aus der Wahrnehmung der Nutzer verschwinden, denn der Google Play informiert nicht mehr über verfügbare Updates oder durchgeführte Updates – obwohl er dies über viele Jahre getan hat.

Es gibt sicherlich Apps, bei denen so etwas sinnvoll sein kann, etwa Banking-Apps oder die offiziellen Apps mit sehr wichtigen Daten, aber ob ein Messenger dazugehört, wird wohl nur Google selbst beantworten können. Meine Prognose: Das wird man schnell wieder abschaffen.

