Smart Home: Gemini for Home startet für erste Nutzer – ersetzt Google Asssistant auf Smart Speakern (US)

Google hat vor wenigen Tagen das neue Gemini for Home angekündigt, das die KI in das Smart Home bringen und den Google Assistant ersetzen soll. Wie bei so vielen Ankündigungen wird auch die Gemini-KI für das Smart Home noch einige Wochen oder gar Monate auf sich warten lassen – aber nicht für alle Nutzer. Jetzt beginnt der frühe Zugang für erste US-Nutzer.



Das neue Gemini for Home soll den Google Assistant im Smart Home endgültig ablösen und viele neue Features auf allen bereits im smarten Haushalt befindlichen Geräte bringen. Wie bereits zur Präsentation angekündigt, wird Gemini for Home im Laufe der Zeit auf allen Smart Speakern und allen Smart Display aus dem Hause Google Nest ankommen – von der ersten bis zur letzten Generation.

Der Start wird allerdings zunächst sehr gemächlich verlaufen, denn mit dem breiten Rollout ist nicht vor Anfang 2026 zu rechnen – das sind zumindest die derzeitigen Pläne. Wer schon früher mit dabei sein möchte, kann sich für den frühen Zugang per Early Access-Programm über die neue Google Home-App anmelden. Wird man darin aufgenommen, folgt das Update vom Assistant auf Gemini auf allen angeschlossenen Geräten im Laufe der nächsten Stunden oder Tage.

Jetzt erhalten erste Nutzer in den USA den Zugang. Dieser wird durch eine E-Mail angekündigt, sodass das möglicherweise im Hintergrund stattfindende Update nicht unbemerkt bleiben wird. Wie viele solcher E-Mails verschickt wurden und ob es vielleicht schon früher begonnen hat, ist derzeit nicht bekannt. Aktuell scheint das auch nur US-Nutzer zu umfassen, aber man wird diesen frühen Zugang sicherlich sehr schnell für alle Nutzer öffnen wollen.

Was mit dem neuen Gemini for Home so alles möglich ist, haben wir euch erst vor wenigen Tagen ausführlich vorgestellt:

