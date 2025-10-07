Pixel 9-Smartphones: Jetzt 42 Prozent Rabatt sichern – darum lohnt sich der Kauf der Vorgeneration (Amazon)

Google hat erst vor wenigen Wochen die aktuelle Generation der Pixel-Smartphones auf den Markt gebracht, hat aber nach wie vor auch die vorherige Generation in den Verkaufsregalen, die sich nicht verstecken muss. Jetzt gibt es die Pixel 9-Smartphones mit 40 Prozent Rabatt und anlässlich dessen wollen wir uns einmal ansehen, warum das ein wirklich guter Deal ist, den ihr vielleicht nicht verpassen möchtet.



So wie praktisch alle großen Hersteller bringt auch Google jedes Jahr eine neue Generation der Pixel-Smartphones auf den Markt – zuletzt die Pixel 10-Smartphones. Natürlich richtet sich die volle mediale Aufmerksamkeit auf die aktuelle Generation, aber nur weil der Nachfolger auf dem Markt ist, macht es den Vorgänger natürlich nicht schlechter – vor allem nicht bei diesen Geräten! Wer sich für ein Pixel 10 interessiert und die Geräte nach wie vor zu teuer findet, sollte einen Blick auf das Pixel 9 werfen.

Pixel 9 erhalten noch sechs Jahre Updates (!)

Gerade bei den Pixel-Smartphones und Googles Update-Versprechen kann es sich lohnen, zum Vorgänger zu greifen. Google wird die Pixel 9-Smartphones Stand Heute noch ganze sechs Jahre mit Updates versorgen. Bis Sommer 2031 seid ihr mit Sicherheitsupdates, Betriebssystem-Updates, Feature Drops und sonstigen Pixel-Verbesserungen stets auf dem aktuellen Stand. Für die Pixel 10-Smartphones gilt dasselbe bis Sommer 2032. Aber mal ehrlich: Macht das wirklich einen Unterschied? Wer nutzt sein Smartphone tatsächlich sechs oder sieben Jahre?

In puncto Update-Versorgung ist es daher für die allermeisten Nutzer völlig unerheblich, ob ihr jetzt zum Pixel 9 oder Pixel 10 greift. Für eure Geldbörse ist es das hingegen nicht, denn für das Pixel 10 zahlt ihr jetzt zur Prime Day-Aktion mindestens 860 Euro, für das Pixel 9 nur 592 Euro + ihr erhaltet die Pixel Buds gratis.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Kaum technische Fortschritte

Natürlich verkauft Google die Pixel 10-Smartphones als besser als die Vorgänger – klar, das ist die Aufgabe des Marketings. Doch wenn man es einmal auf die harten Fakten runterbricht, unterscheiden sich die Pixel 10-Smartphones kaum von ihrem Vorgänger. Ihr werdet keinen signifikanten Leistungsunterschied erkennen – weder beim SoC noch beim Speicher, nicht beim RAM, nicht beim Display und auch nicht bei der Kamera oder dem Akku.

Die allermeisten Fortschritte gibt es auf der Software-Seite rund um Android, die Google-Apps und die KI. Und diese Neuerungen kommen zeitnah per Update auch auf alle anderen Geräte oder sind dort schon vorhanden. Warum also ein Smartphone kaufen, das in elf Monaten schon wieder durch das Pixel 11 „veraltet“ wird, wenn ihr euch jetzt das Pixel 9 für mehrere Hundert Euro weniger sichern könnt? Ich denke, den Kauf des Vorgängers kann man gerade bei einem Pixel-Smartphone mit sehr gutem Gewissen empfehlen.

P.S. Natürlich kann man auch zum Pixel 10 greifen (auf das es derzeit ebenfalls sehr gute Rabatte gibt), absolut keine Frage. Ich kann gut verstehen, wenn man stets das neueste Modell haben muss – ich war früher auch so. Bei einem Smartphone, das nur zwei Jahre mit Updates versorgt wird, ist das logisch. Doch die Sieben-Jahre-Update-Garantie der Pixel-Smartphones hat diese Situation bei den Pixel-Smartphones massiv verändert.

» Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

» Amazon Prime Deal Days: Die besten Aktionen für alle Google-Nutzer – Pixel, Android, Fire, Abos und mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.