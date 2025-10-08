Google KI-Modus startet in Deutschland, Österreich und Schweiz – Googles Angriff auf das Web jetzt global

Die Revolution in der Google Websuche sowie die Zerstörung des Web geht in die nächste Runde und startet jetzt auch hierzulande: Google hat heute Nacht den Start des KI-Modus für Deutschland, Österreich und die Schweiz angekündigt. Der neue Modus soll den Nutzern mehr Informationen in aufbereiteter Form bringen und wird dafür sorgen, dass immer weniger Webseiten-Aufrufe generiert werden.



Sowohl über die KI-Zusammenfassung über den Suchergebnissen als auch über den KI-Modus in der Google Websuche wurde bereits viel diskutiert und ab heute wird sich das auch nach Deutschland verlagern. Google hat den Start des KI-Modus in 36 neuen Sprachen sowie 40 neuen Ländern angekündigt – man startet also sehr international. Ab heute ist der Modus in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Laut der Ankündigung ist der KI-Modus die leistungsstärkste KI-Suche und soll fortschrittliche Fähigkeiten im logischen Schlussfolgern sowie der Multimodalität bieten. Ganz gleich, ob ihr nach Produkten sucht, eine Reise plant oder euch über ein neues Thema informieren möchtet – der KI-Modus wurde entwickelt, um zu verstehen, was ihr wirklich sucht, und euch dabei zu helfen, passende Antworten zu finden.

Der neue KI-Modus kann sowohl auf der Google-Homepage gestartet werden als auch in einem Tab innerhalb der Suchergebnisse sowie innerhalb der Smartphone-Apps. Google wird schon dafür sorgen, euch dieses Tool aufs Auge zu drücken, sodass zu erwarten ist, dass dieser Modus bei den meisten Anfragen ganz von selbst anspringt und die reinen Suchergebnisse nicht nur nach unten drückt, sondern völlig aus der Wahrnehmung verschwinden lässt.

Dieser Modus ist ein Angriff auf das gesamte Web, hat schon in den USA zu massiven Einbrüchen und Protesten geführt und wird mit Sicherheit auch hierzulande sehr schnell Anwälte und Gerichte beschäftigen. Ich sehe es auch als Angriff auf diesen Blog, sodass ich nicht gewillt bin, den Modus weiter vorzustellen bzw. zu „bewerben“.

Mein Tipp: Vertraut der Google-KI nicht, sie liefert euch falsche Informationen und verkauft diese als Fakten – mit dem KI-Modus mehr als je zuvor.

