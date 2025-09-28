Google Websuche: Gemini-KI liefert oft falsche Fakten – hat Google (k)eine Verantwortung für Zuverlässigkeit?

Die vor einiger Zeit eingeführte KI-Übersicht in der Google Websuche sorgt für große Diskussionen, die mittlerweile auf mehreren Ebenen geführt werden und dieser nicht unbedingt ein gutes Zeugnis ausstellen. Aus aktuellem Anlass möchte ich an dieser Stelle eine Kritik wiederholen, die ich schon vor einigen Monaten geäußert hatte: Die von der KI-Übersicht immer häufiger als Fakten angepriesenen Fake-Informationen werden zu einer echten Gefahr.



Google hat vor einigen Monaten die KI-Übersicht in der Google Websuche weltweit eingeführt, die derzeit vor allem bei Webmastern überhaupt nicht gut ankommt und wohl für eine dramatische Verschlechterung des gesamten Webs sorgen wird. Ich begleite das Thema hier im Blog schon seit längerer Zeit mit kritischen Meinungsartikeln und möchte – weil es mittlerweile auch in den Medien und der Politik angekommen ist – eine Kritik aus Perspektive der Nutzerschaft sowie der gesamten Gesellschaft wiederholen. Nämlich das nach wie vor große Vertrauen der Menschen in Google, trotz hochproblematischer Inhalte.

Google hat schon vor mehr als zwei Jahrzehnten die sogenannten Oneboxen eingeführt, die über den Suchergebnissen gezeigt und schnelle Informationen geliefert haben. Das begann mit Rechenaufgaben, ging über Hauptstädte und ähnliche feste Fakten, die sich nicht ändern und redaktionell eingebunden werden konnten. Später wurden es weiter ausgebaut, denn es kamen Toolboxen mit Funktionen dazu, der Knowledge Graph wurde eingeführt und mit diesem viele wichtigen Fakten und immer mehr aufbereitete Inhalte aus allen Bereichen. Allesamt hatten sie gemeinsam, dass sie weitgehend verlässlich gewesen sind. Hat sich dort einmal ein Fehler eingeschlichen, war das in den Online-Medien gar eine Schlagzeile wert, wurde von Google aber auch sehr schnell behoben. Man kann also durchaus von einer hohen Verlässlichkeit sprechen.

Diese Inhaltsformen gibt es auch heute noch, aber sie werden von der KI-Übersicht überlagert oder sehr weit nach unten gedrückt. Die Gemini-KI hat also deren Position eingenommen und soll vermeintlich verlässlichere Informationen in aufbereiteter Form liefern. Das ist zumindest Googles Standpunkt und auch die Erwartungshaltung der Nutzer, die Google als eine sichere Quelle für Informationen betrachten. Denn immerhin stehen sowohl Google als auch die Fokus-Marke Gemini gewissermaßen mit ihrem Namen dafür.









Gemini-KI liefert falsche Infos – ist Google dafür verantwortlich?

Viele Menschen wissen, dass die KI gerne halluziniert und Dinge als Fakten verkauft, die nicht wahr sind. Wenn man es selbst bei der Kommunikation mit den diversen ChatBots bemerkt, wird das immer wieder ins Bewusstsein gerufen – das gilt auch für Gemini. Immer wieder werden völlig falsche Informationen geliefert und als Fakten verkauft. Durch das bevorstehende Webseiten-Sterben wird das nicht besser werden. Obwohl es sich um eine KI-Zusammenfassung der folgenden aufgelisteten Webseiten handelt und diese meistens die richtigen Fakten liefern, bastelt sich die KI daraus eine ganz eigene Wahrheit. In einem KI-ChatBot ist das Ungut, aber in der Google Websuche ist es eine Katastrophe.

Google hat meiner Meinung nach eine große Verantwortung, die man schon seit längerer Zeit nicht mehr ernst nimmt. Denn die Nutzer sind es seit Jahrzehnten gewohnt, an dieser Stelle korrekte Informationen zu erhalten. Wir alle kennen sicherlich gar nicht so wenige Menschen in unserem Umfeld, die stets die von Google gelieferten Informationen glauben. Wenn diese Informationen dann noch über den Suchergebnissen schick aufbereitet sind, wird aus Halluzination schnell ein Fakt. Und wie schnell sich falsche Fakten und Fake News heute verbreiten und welche Gefahr von ihnen ausgeht, muss ich an dieser Stelle sicherlich nicht mehr wiederholen. In jüngster Zeit hat die Verbreitung dieser Fake-Informationen massiv zugenommen – wegen Google.

Google ist ebenso wie beispielsweise die Wikipedia für viele Menschen eine Fakten-Maschine. Auch wenn sie das aus mehreren Gründen eigentlich gar nicht sind, haben sie diesen Status in den allermeisten Fällen auch zurecht. Doch seit dem Start der Gemini-KI in der Websuche ist Google in diesem Ranking ganz extrem abgestürzt, ohne dass die Nutzer das wissen. Das Problem: Sie vertrauen Google weiterhin. Dass die Fakten keinen Anspruch auf Fehlerfreiheit haben, gibt man zwar an, zeigt das aber erst ganz am Ende der Informationen nach dem Ausklappen in kleiner Schrift. Bis dahin kommt die Masse der Nutzer schon gar nicht mehr. Stichwort extrem kurze Aufmerksamkeitsspane.

Die Google Websuche hat natürlich keine Pflicht für korrekte Informationen, aber das über Jahre aufgebaute Informationsmonopol ist dennoch als eine Art Gewohnheitspflicht und Verantwortung zu sehen, denen Google aktuell nicht nachkommt. Das kann sukzessive zu einer noch größere Desinformation in der Gesellschaft führen. Und das ist ein riesiges Problem…

» GWB-Chronik:Google vs. Web

Letzte Aktualisierung am 2025-09-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.