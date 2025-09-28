27 Jahre Google: Das waren sehr wichtige Meilensteine der Google Websuche – von Bildersuche bis KI

Die Google Websuche feiert an diesem Wochenende den 27. Geburtstag und anlässlich dessen blicken wir noch einmal auf die großen Erfolge der Vergangenheit zurück und zeigen die 27 größten Meilensteine der Websuche, womit die Messlatte für die Zukunft natürlich weit oben liegt. Die Meilensteine reichen vom Start der Bildersuche über Google News und die Eastereggs bis hin zum Knowledge Graph und natürlich der Künstlichen Intelligenz.



In über 27 Jahren Google Websuche ist sehr viel passiert und man nicht nur die Suchmaschinen und deren Möglichkeiten immer wieder neu definiert, sondern auch unzählige Dienste und Produkte gestartet, die kaum wegzudenken sind. Selbst die Vorläufer von Google Maps haben in der Google Websuche begonnen, ebenso wie die Bildersuche, Google News und vieles mehr. Im Google-Blog blickt man nun in deutscher Sprache zurück und nennt 27 Meilensteine.

Ich erspare es mir, diese Meilensteine hier noch einmal aufzulisten, denn sie sind ohnehin in deutscher Sprache verfasst und im Google-Blog zusätzlich mit einer Reihe von Screenshots bebildert. Daher hier nur die Kurzversion mit den wichtigsten Infos und Jahreszahlen, bei denen man bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Wer schon von Beginn an bei Google dabei ist (ich bin es etwa seit 1999), könnte sich noch an die meisten der aufgelisteten Produkt-Launches erinnern.

Hier die Auflistung sowie das von Google veröffentlichte Highlight-Video mit weiteren Meilensteinen. Das Video und die Auflistung passen nicht zusammen und zeigen zum Teil unterschiedliche Dinge, aber dennoch könnt ihr euch beides ansehen und noch einmal auf ein Vierteljahrhundert mit der Google Websuche zurückblicken.









2001: Google Bilder

2001: „Meintest du?“

2002: Google News

2003: Easter Eggs

2004: Automatische Vervollständigung

2004: Lokale Informationen

2006: Google Übersetzer

2006: Google Trends

2007: Universelle Suche

2008: Google Mobile App

2008: Sprachsuche

2009: Notfall-Hotlines

2011: Suche anhand von Bildern

2012: Knowledge Graph

2015: Stoßzeiten

2016: Google Discover

2017: Google Lens

2018: Flutvorhersage

2019: BERT

2020: Shopping Graph

2020: Zum Suchen summen

2021: Informationen zu diesem Ergebnis

2022: Kombi-Suche

2023: Search Labs & Search Generative Experience (SGE)

2024: Gemini und AI Overview

2025: KI-Modus

[Google-Blog]