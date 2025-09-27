27 Jahre Google: Ein ganz besonderes Google-Doodle auf der Startseite – es war nicht das erste Google-Logo

Am heutigen 27. September gibt es wieder etwas zu feiern, denn heute wird 27 Jahre Google zelebriert – und das in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Doodle. Mit dem heutigen Doodle geht man tatsächlich zurück zu den Wurzeln, denn wir sehen eines der ersten Google-Logos überhaupt, das so manch älterer Generation vielleicht noch bekannt ist.



Heute feiert Google den 27. Geburtstag und hat sich anlässlich dessen für ein ganz besonderes Doodle entschieden – man könnte aber auch sagen für ein ganz besonders einfallsloses. Das Doodle zeigt das erste Google-Logo, mit dem die Suchmaschine vor 27 Jahren an den Start gegangen ist. Das ist zumindest die offizielle Beschreibung, doch GWB-Leser wissen natürlich, dass es zuvor schon andere Google-Logos gegeben hat. Schaut es euch gerne in unserer Galerie aller Google-Logos seit 1997 an.

Man kann dieses Logo natürlich gut finden, aber es passt meiner Meinung auch sehr gut dazu, dass Google kaum noch Doodles schaltet und daher einfach in die Mottenkiste greifen musste, statt etwas Neues zu designen. In der Beschreibung wird übrigens auch die legendäre Google-Garage erwähnt, die wir euch erst vor wenigen Tagen gezeigt haben. Ihr könnt euch die Google-Garage auf Streetview ansehen und durchschreiten. Hier die offizielle Doodle-Beschreibung, in der natürlich auch der Verweis auf die KI nicht fehlen darf:

Dieses Doodle feiert den 27. Geburtstag von Google! Google wurde 1998 gegründet, um die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nützlich zu machen. Während wir heute den Geburtstag von Google feiern, erinnern wir uns an unsere bescheidenen Anfänge als Forschungsprojekt in einer Garage – ein Beweis dafür, dass bahnbrechende Momente an gewöhnlichen Orten beginnen können. Das Doodle-Artwork zeigt das allererste Google-Logo (erstellt 1998). Lassen Sie sich von diesem Vintage-Logo in die 90er Jahre zurückversetzen und in die Zukunft teleportieren, indem Sie Googles neueste KI-Innovation entdecken.

» 27 Jahre Google: Google zeigt ‚historische‘ Archivfotos – die ersten Server, Mitarbeiter und Offices (Galerie)

