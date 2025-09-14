27 Jahre Google: Google zeigt ‚historische‘ Archivfotos – die ersten Server, Mitarbeiter und Offices (Galerie)

Sowohl das Unternehmen als auch die Suchmaschine Google feiern in diesem Monat 27 Jahre Google – ein guter Anlass, um noch einmal ganz zum Anfang zurückzublicken. Bei einem vorherigen Geburtstag hatte das Unternehmen fast schon historische Fotos aus dem Archiv geholt, die interessante Eindrücke aus den Anfangsjahren vermitteln. Wir zeigen euch das Google vom Ende der 90er Jahre, inklusive Server aus LEGO-Steinen, riesige bunte Bälle und mehr.



Eigentlich beginnt die Geschichte von Google als Suchmaschine schon im Jahr 1996, denn damals haben die Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin im Rahmen eines Forschungsprojekts eine Suchmaschine entwickelt. Diese war unter der Bezeichnung BackRub online und war der Vorgänger der kurz darauf folgenden Google-Suchmaschine. Um ein Haar (teils auch um mehrere) hätte es „Google“ gar nicht gegeben. Viele Details zur frühen Geschichte des Unternehmens, dessen Geburtstage und die Herkunft der Bezeichnung findet ihr in diesem Artikel.

Als das Projekt immer umfangreicher wurde und längst über die Uni-Server hinaus gewachsen ist, waren die beiden Studenten auf der Suche nach Kapital und haben dafür unter anderem auch beim Sun-Gründer Andy Bechtolsheim angeklopft. Der war von der Idee so begeistert, dass er schon nach wenigen Minuten einen Scheck über 100.000 Dollar auf die Google Inc. ausgestellt hat – die allerdings zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Um den Scheck einlösen zu können, haben die beiden ihr Unternehmen dann einfach nach diesem Projektnamen benannt und so wurde die Google Inc. am 4. September 1998 offiziell gegründet.

Rund um das 20. Jubiläum hatte Google vor mittlerweile sieben Jahren eine ganze Reihe von historischen Aufnahmen veröffentlicht, die wir euch anlässlich des 27. Geburtstags nun noch einmal präsentieren möchten. Auch wenn es gefühlt noch nicht lange her ist, wirken die Fotos doch wie aus einer völlig anderen Zeit. Und dennoch war Google schon in den ersten Tagen ein Unternehmen, das auch den Spaß in den Mittelpunkt gerückt hat.









Historische Google-Aufnahmen

Anlässlich des Jubiläums hat Google einige historische Aufnahmen sowie ein Video veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Ein altes Google-Logo und ein frühes Layout des ikonischen Suchfelds der Google-Startseite – mit der Möglichkeit, nur Stanford-Webseiten oder das gesamte Web zu durchsuchen.

Bunt, aber immer schon strukturiert und auf das Nötigste beschränkt. Hier findet ihr mehr zur Geschichte des Google-Logos sowie zur Geschichte der Google-Startseite.

Das Äußere des ehemaligen Hauses von Susan Wojcicki in Palo Alto. Susan wurde später Mitarbeiterin Nr. 16 bei Google und war über viele Jahre YouTube-CEO.

Bei Google Maps Streetview könnt ihr übrigens einen interaktiven Rundgang durch die Google-Garage machen.

Wir waren schon immer zusammengewürfelt: Die ursprüngliche Google-Speichereinheit wurde aus Legoblöcken und zehn 4-Gigabyte-Festplatten hergestellt, was insgesamt 40 Gigabyte ergibt.

Google hat bereits häufig mit LEGO zusammengearbeitet. Mehr dazu findet ihr unter dem Schlagwort LEGO.

Eines der ersten Büros









Ein früher TGIF bei Google. TGIF wurde entwickelt, um Kontakte zu knüpfen, Unternehmensfortschritte zu teilen und Fragen direkt an die Gründer von Google zu stellen. Sie werden immer noch regelmäßig in Google-Büros auf der ganzen Welt abgehalten.

Auch Googler machen gerne eine Pause und haben Spaß. Larry und Sergey spielen Hockey auf dem Parkplatz mit anderen Googlern.

Larry und Sergey entspannen auf bunten Bällen nach einer Party im Büro

Googles erste große Pressekonferenz fand am 7. Juni 1999 statt, bei der Larry und Sergey die Mission und Vision für Google mit Reportern teilten und 25 Millionen Dollar für die Finanzierung durch Sequoia und Kleiner Perkins ankündigten.

Heute kommen einige Menschen mehr, wenn Google zu einer Pressekonferenz lädt 🙂









Larry Page in der Google-Garage

Ein Teamfoto vor dem Büro in Palo Alto des wachsenden Google-Teams vor dem Umzug nach Mountain View.

Nach diesem Foto ging es dann Schlag auf Schlag weiter, denn mit dem Umzug nach Mountain View vergrößerte sich das Unternehmen in Rekordgeschwindigkeit – natürlich auch dank des sehr großen Vertrauens einiger Investoren. Sie sollten Recht behalten, denn die Suchmaschine florierte und das Unternehmen wuchs. Sehr schnell übrigens auch abseits der Suchmaschine. Wer sich für die frühen Tage der Google-Suchmaschine interessiert, findet in diesem Artikel weitere Informationen.

