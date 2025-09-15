Salsa Musik: Das erste Google-Doodle seit langer Zeit feiert die lebendige Tanzmusik – das ist zu sehen (Video)

Zur Mitte des Monats schaltet Google erstmals seit langer Zeit wieder ein Doodle und ehrt mit diesem die Salsa Musik, die sicherlich auch hierzulande viele Menschen zum Tanzen bringen dürfte. Zu Ehren des Hispanic Heritage Month gibt es heute ein knallbuntes Doodle zu sehen, das sich nach einem Klick in ein Video verwandelt – nach einer längeren Pause also mal wieder ein Video-Doodle.



Das heutige Google-Doodle zum Thema Salsa Musik zeigt viele Elemente dieser Musik, wobei sowohl die Instrumente als auch der Tanz und natürlich die Lebensfreude enthalten sind. Wir sehen unter anderem ein Keyboard im Buchstaben G, wir sehen tanzende Füße als Ersatz für das erste O, den pulsierenden Play-Button auf einer Trommel als Ersatz für das zweite O sowie eine Trompete als einziges Blasinstrument für das kleine g. Es folgt das kleine L mit einem weiteren Instrument sowie das letzte e ebenfalls mit einer Art Trommel.

Zur Feier des Hispanic Heritage Month würdigt das heutige Musikvideo-Doodle die Salsa-Musik, eine lebendige und energiegeladene Tanzrichtung, die ihren Ursprung in der Latino-Community hat und weltweite Popularität erlangt hat. Es ist ein Genre, das Musik, Gemeinschaften, Länder und Generationen vereint. Ein Klick auf den Play-Button führt in das unten eingebundene Video, das sowohl das Doodle zeigt als auch eine stimmungsvolle Musik, schaut euch den kurzen Ausschnitt einmal an.

Es ist übrigens das erste Google-Doodle seit vielen Monaten, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Ich hatte das hier im Blog erst vor wenigen Wochen thematisiert und ging der Frage auf den Grund, „was ist mit den Doodle-Doodles passiert?„. Ob das jetzt das Ende der Doodle-Pause ist oder nur eine Unterbrechung, bleibt abzuwarten.

Googles Doodle-Beschreibung:

Salsa verbindet Elemente anderer lateinamerikanischer und afrokubanischer Genres wie Son Cubano, Rumba, Mambo und anderen und zeichnet sich durch schwungvolle Melodien, interaktiven Gesang und afrokubanische Trommelinstrumente aus. Besonders wichtig ist die Perkussion, da sie die rhythmische Grundlage des Genres bildet: Die Clave (spanisch für „Schlussstein“) ist ein rhythmisches Muster, das von zwei Holzstöcken erzeugt wird und als Rückgrat der Salsa-Musik gilt. Moderne Salsa-Musik zeichnet sich durch lebhafte Tempi und Bläsersektionen aus und wird manchmal mit zeitgenössischeren Genres wie R&B und Funk verschmolzen. Zu den bekanntesten Künstlern zählen Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Daniela Darcourt und der verstorbene Eddie Palmieri. Dieses Musikvideo Doodle kombiniert fünf einflussreiche Salsa-Songs aus der Geschichte und der Nation in einem Remix-Stück: I Like It von Pete Rodriguez (1967), Mi Gente von Héctor Lavoe (1975), Llorarás von Oscar de León (1979), La Vida es un Carnaval von Celia Cruz (1998) und La Noche von Joe Arroyo. Das Kunstwerk zeigt Tanz und mehrere Instrumente, die in der Salsa verwendet werden: Klavier, Conga-Trommel, Posaune, Clave und Güiro.

