Was ist mit den Google-Doodles passiert? Google hat die Logo-Veränderungen sehr deutlich zurückgefahren

Praktisch seit dem Start der Suchmaschine vor 27 Jahren gibt es die Google-Doodles. Dabei handelt es sich um die veränderten Google-Logos auf der Startseite, die zu bestimmten Anlässen entsprechend angepasst werden. Zuletzt hat die Anzahl der geschalteten Doodles sehr deutlich abgenommen und wurde fast schon auf Notbetrieb heruntergefahren. Gut möglich, dass das etwas mit den Änderungen auf der Startseite zu tun hat.



Ich behaupte, dass fast jeder Internetnutzer die Google-Doodles kennt. Die veränderten Google-Logos sind sowohl auf den Startseiten als auch im Discover Feed, in der mobilen Ansicht sowie zum Teil selbst in der Suchleiste auf dem Android-Homescreen zu sehen. Meist werden diese Logos nur für einen Tag gezeigt, ganz selten für zwei oder gar mehr und es gibt normalerweise keine Wiederholung. Mit Ausnahme von wiederkehrenden Themen wie zuletzt Vatertag oder Muttertag wird jedes Thema nur einmal behandelt.

Diese wiederkehrenden Themen werden auch jetzt noch mit Google-Doodles zelebriert. Dazu zählen die bereits erwähnten Ehrentage für Eltern, aber auch Nationalfeiertage oder große Events. Diese scheinen mittlerweile dem Muster zu folgen, nur noch aktuelle Ereignisse mit einem angepassten Logo zu begleiten, während vergangene Jubiläen oder zu ehrende Personen, Orte, Objekte oder sonstige Dinge kaum noch eine Rolle spielen. Das war über viele Jahre anders.

In den letzten Jahren hat Google unzählige Künstler, Wissenschaftler, Personen mit gesellschaftlichem Einfluss, Sportler oder sonstige Tage geehrt. Man hat Jahrestage bedeutender Ereignisse geehrt, aber auch profane Dinge vom Popcorn bis zum Brot geehrt. In einigen Fällen konnte über die Sinnhaftigkeit diskutiert werden, doch sie erreichten stets ihre Ziele: Das Thema wurde in Erinnerung gerufen, die Nutzer haben oftmals etwas darüber gelernt und es lockerte den Alltag ein wenig auf.









Warum gibt es kaum noch Google-Doodles?

Als langjähriger „Doodle-Berichterstatter“ hier im Blog fällt es mir natürlich auf, dass seit diesem Jahr und auch schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahres sehr viel weniger Doodles geschaltet werden als in den zwei Jahrzehnten zuvor. Trotz des kulturellen Einflusses, den sie hatten, scheint man sich davon zumindest aktuell verabschiedet zu haben. Das wäre sehr schade, denn ich habe auch persönlich immer wieder sehr interessante Fakten erfahren, Personen und Ereignisse kennengelernt, mit denen ich sonst wohl nicht in Berührung gekommen wäre.

Jetzt kann man sich fragen, warum es diese Entwicklung gab. Bekanntlich beschäftigt Google ein recht großes Team für die Google-Doodles – schaut mal in den verlinkten Artikel herein. Doch weil man zuletzt immer mehr Arbeitsplätze durch KI ersetzt hat, trotz Rekordumsätzen einen Sparkurs fährt und auch sonst einige „unnötige“ Dinge über Bord wirft, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Team in der Form nicht mehr existiert.

Faktisch gesehen sind die Doodles eine Kostenstelle. Das Team kostet Geld, aber ihr Produkt bringt kein Geld. Indirekt hat es aber auch immer wieder verdeutlicht, dass Google zu all den gezeigten Dingen Fakten und aufbereitete Informationen liefern kann. Sozusagen Eigenwerbung auf der eigenen Startseite. Die paar Dollar für dieses Team wird der Megakonzern Google sicherlich verschmerzen können.

Vielleicht hängt es aber auch mit der neuen Google-Startseite zusammen, die sehr bald starten soll. Ein Doodle würde die Aufmerksamkeit von den neuen Bereichen rund um die News, Widgets und Gemini von sich ziehen. Daher hat man sich vielleicht dazu entschieden, das deutlich zurückzufahren und eines Tages gar vollständig einzustellen…?

