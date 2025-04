Tag der Erde: Ein ganz besonderes Google-Doodle zum Earth Day 2025 – das ist heute im Logo zu sehen

Es ist Tag der Erde oder auch international der Earth Day 2025.. Anlässlich dessen schaltet Google auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Google-Doodle. Mit dem heutigen veränderten Logo, das erst am Nachmittag online ging, will man auf unsere Erde und deren manchmal verdrängte Bedeutung aufmerksam machen. Das heutige Motiv enthält wieder eine Besonderheit, die sich erst auf den zweiten Blick zu erkennen gibt.



Am heutigen Tag der Erde schaltet Google ein sehr schönes Doodle, das passend zur Bedeutung des heutigen Tages aus Aufnahmen aus der Natur besteht. Heute zeigen sich insgesamt sechs Motive, die gemeinsam den Google-Schriftzug formen, bei dem jedem einzelnen Buchstaben wieder ein Thema zugeordnet ist. In der folgenden Erklärung könnt ihr lesen, welche Motive und Bedeutungen sich in den einzelnen angedeuteten Buchstaben befinden. Die Motive sind wohl nicht bearbeitet, sodass es sich um natürliche Formen handelt.

G: Das tiefliegende tropische Paradies der Malediven. Dieser wunderschöne Inselstaat besteht aus zwanzig ringförmigen Korallenriffformationen, den sogenannten Atollen. Diese Atolle umschließen lebhafte Lagunen. Das Wort Atoll stammt aus der lokalen Sprache Dhivehi.

Dieser wunderschöne Inselstaat besteht aus zwanzig ringförmigen Korallenriffformationen, den sogenannten Atollen. Diese Atolle umschließen lebhafte Lagunen. Das Wort Atoll stammt aus der lokalen Sprache Dhivehi. O: Die hochalpine Landschaft im Département Hautes-Alpes in den französischen Alpen. Diese atemberaubende Region zeichnet sich durch felsiges, bewaldetes Gelände, ausgeprägte alpine Ökosysteme, die durch raue Bedingungen geprägt sind, und eine vielfältige Tierwelt aus, darunter Gämsen, Murmeltiere und Steinadler.

Diese atemberaubende Region zeichnet sich durch felsiges, bewaldetes Gelände, ausgeprägte alpine Ökosysteme, die durch raue Bedingungen geprägt sind, und eine vielfältige Tierwelt aus, darunter Gämsen, Murmeltiere und Steinadler. O: Quebecs raue Côte-Nord. Dieser ungezähmte Abschnitt, wo der boreale Wald den Sankt-Lorenz-Strom von Tadoussac bis Blanc-Sablon umarmt, ist die Heimat robuster Pflanzen und Tiere, die an der subarktischen Grenze gedeihen.

Dieser ungezähmte Abschnitt, wo der boreale Wald den Sankt-Lorenz-Strom von Tadoussac bis Blanc-Sablon umarmt, ist die Heimat robuster Pflanzen und Tiere, die an der subarktischen Grenze gedeihen. G: Die Provinz Mendoza im Westen Argentiniens. Östlich der Anden wird diese aride bis semiaride Region von lebenswichtigen Flüssen wie dem Mendoza, dem Tunuyán, dem Diamante und dem Atuel gespeist, die in den Bergen entspringen.

Östlich der Anden wird diese aride bis semiaride Region von lebenswichtigen Flüssen wie dem Mendoza, dem Tunuyán, dem Diamante und dem Atuel gespeist, die in den Bergen entspringen. L: Südost-Utah, USA. Diese Ecke des Colorado-Plateaus wurde durch tektonische Kräfte angehoben und weist tiefe, vom Colorado River geformte Canyons auf, aus deren geschichtetem Gestein sich Tafelberge und Kuppen erheben. In der Nähe des Lake Powell haben sich Wüstenpflanzen an das trockene Klima angepasst.

Diese Ecke des Colorado-Plateaus wurde durch tektonische Kräfte angehoben und weist tiefe, vom Colorado River geformte Canyons auf, aus deren geschichtetem Gestein sich Tafelberge und Kuppen erheben. In der Nähe des Lake Powell haben sich Wüstenpflanzen an das trockene Klima angepasst. E: Ein abgelegenes Binnenland im Westen von New South Wales, Australien. Die Region zeichnet sich durch eine typisch trockene australische Landschaft aus und bietet flaches bis sanft hügeliges Land mit dürreresistenten Pflanzen wie Spinifex und Eukalyptus. Die einheimische Tierwelt ist gut an das raue Klima dieses abgelegenen Landes angepasst, das hauptsächlich als Weideland genutzt wird.









Was ist der Tag der Erde?

Seit 1970 wird der Tag der Erde in jedem Jahr am 22. April zelebriert, um die Menschen daran zu erinnern, dass wir nur diese eine Erde haben. Daher sollten wir vielleicht etwas mehr auf unseren Planeten achten. Aber erst im Jahr 1990 ist der Tag zu einem internationalen Feiertag erklärt worden, der in praktisch jedem Land der Welt zelebriert und mit diversen Aktionen unterstützt wird.

Der Tag der Erde (englisch Earth Day) wird seit 1970 alljährlich am 22. April mit einem bestimmten Schwerpunkt und Motto in über 175 Ländern begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das (eigene) Konsumverhalten zu überdenken.

Im Jahr 1969 schlug John McConnell auf einer UNESCO-Konferenz in San Francisco erstmals den Namen und die Idee für einen globalen Aktionstag vor, der am 21. März 1970, dem Frühlingsbeginn auf der Nordhalbkugel, begangen werden sollte. Diese Idee fand später Ausdruck in einer Proklamation von UN-Generalsekretär U Thant, der den 21. März als weltweiten Aktionstag festlegte. Zeitgleich initiierte der US-Senator von Wisconsin, Gaylord Nelson, einen nationalen Umwelttag in den Vereinigten Staaten, den sogenannten „Environmental Teach-in“ oder „Earth Day“. Dieser findet jährlich am 22. April statt und zielt darauf ab, das Bewusstsein für Umweltverschmutzung zu schärfen und die Menschen zu einem bewussteren Konsumverhalten anzuregen. Seit seiner Einführung im Jahr 1970 erfreut sich der Earth Day in den USA großer Beliebtheit, mit jährlichen Veranstaltungen an zahlreichen Universitäten und Colleges. Am ersten Earth Day im Jahr 1970 nahmen beeindruckende 20 Millionen Menschen an Aktionen teil.

