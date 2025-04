Pixel Watch: Großes Update für alle Smartwatches – bringt WearOS 5.1, April-Patch, Schrittzähler und mehr

Gute Nachrichten für alle Nutzer einer Pixel Watch, denn Google hat jetzt bereits das zweite Update in diesem Monat veröffentlicht, das ab sofort ausgerollt wird. Dieses enthält den zuvor bereits für einige Nutzer ausgerollten Patch sowie eine Fehlerbehebung beim Schrittzähler. Man kann sagen, dass sich die Pixel Watch in den letzten Tagen regelrecht verzählt hat. Außerdem ist die Scam Detection sowie WearOS 5.1mit an Bord.



In diesem Monat hatte man es in der Pixel-Abteilung eilig, denn ursprünglich wurde das April-Update für die Pixel Watch noch vor dem Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Doch damit war es wohl zu schnell, denn es gab einen Bug, den man jetzt mit einem erneuten Update behebt: Der Schrittzähler soll wohl in einigen Fällen höhere Werte gezeigt haben, als es tatsächlich der Fall gewesen ist. Gut für Fitnessmuffel, aber schlecht für alle anderen.

Google Pixel Watch: BP1A.250305.019.W8 Pixel Watch: Security Updates and Bug Fixes, March 2025

Pixel Watch: The software update includes an upgrade to Wear OS 5.1, including new features, numerous bug fixes, and performance updates.

März-Patch

Das Update bringt weiterhin den Android-Patch für den Monat März mit. Das nächste Update erwarten wir für Juni, dann vermutlich mit dem April- oder Mai-Patch.

WearOS 5.1

Nachdem schon vor einigen Wochen WearOS 5.1 für die Pixel Watch veröffentlicht wurde, kommt es jetzt mit diesem Update auf alle Smartwatches. WearOS 5.1 basiert auf Android 15 statt Android 14, bringt die neue Funktion „Loss of Pulse“ zur Erkennung eines aussetzenden Herzschlags mit, erhält das neu angekündigte Zyklustracking sowie eine verbesserte Unterstützung für Passkeys und mehr Sicherheit für die auf der Smartwatch gespeicherten Zugangsdaten. Außerdem lässt sich die Audioausgabe auf Smartwatches mit Lautsprecher einfacher als bisher zwischen den Ausgängen umleiten.









Schrittzähler

Der Schrittzähler ist eine Grundfunktion aller Smartwatches, kann aber bekanntlich je nach Gerät unterschiedliche Werte ausgeben. Wie Google mitteilt, gab es mit dem ersten April-Update eine neuen Schrittzähler-API, die offenbar höhere Werte als tatsächlich abgelaufen ausgegeben hat. Um das schnell zu beheben, denn immerhin ist der Schrittzähler eine wichtige Grundlage für andere Fitnessfunktionen, wechselt man vorerst zur alten API zurück.

Scam Detection

Die letzte Neuerung ist die Pixel Watch Scam Detection. Diese gab es bisher schon auf den Smartphones und soll die Nutzer mehr oder weniger Live davor warnen, wenn auffälliges Verhalten eines Kommunikationspartners erkannt wird. Das gilt sowohl für Text als auch für Anrufe. Die Erkennung findet am Smartphone statt und das Update sorgt lediglich dafür, dass die Smartwatch den Nutzer auch am Handgelenk, statt wie bisher nur am Smartphone, warnen kann.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer der ersten drei Pixel Watch-Generationen ausgerollt und sollte in Kürze auf euren Smartwatches ankommen.

