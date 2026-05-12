Googlebook: Google bringt Gemini Intelligence auf den Desktop – völlig neue Geräteklasse kommt (Video)

Google will auf dem Desktopmarkt noch einmal völlig neu angreifen und hat jetzt im Rahmen der Android Show recht überraschend die neue Geräteklasse des Googlebook vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Google-Laptops, die man nach bewährtem Chromebook-Konzept produzieren und mit dem neuen Gemini Intelligence ausstatten will. Es heißt, dass man den Laptop-Markt völlig neu überdenken wollte.



Google will auf den Desktop, das ist schon seit langer Zeit bekannt und jetzt hat man das Ganze überraschenderweise in Form von Hardware offiziell gemacht: Statt etwa Android für den Desktop oder Aluminium OS vorzustellen, hat man jetzt die Geräteklasse des Googlebook angekündigt. 15 Jahre nach dem Start der Chromebooks will man damit noch einmal ganz neu angreifen und vor allem Gemini auf den Desktop bringen.

Man spricht davon, das beste aus Android und ChromeOS vereinen zu wollen und hat als Ergebnis das Googlebook erhalten. Interessanterweise ist nicht die Rede von einem bestimmten Betriebssystem, sondern nur vom Gerät und dem darauf laufenden Gemini Intelligence. Das Googlebook ist eine neue Laptop-Kategorie, die auf bewährter Funktionalität von Gemini basiert, nahtlos mit Alltagsgeräten zusammenarbeitet und mit Premium-Hardware ausgestattet ist.

Im unten eingebunden Video könnt ihr das neue Googlebook und dessen Oberfläche bzw. Betriebssystem im Einsatz sehen. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Art Aluminium OS, das man hinter dem Deckmantel von Gemini Intelligence versteckt. Die Googlebooks sollen die ersten Laptops für Gemini Intelligence werden – aber nicht die einzigen.









Das Googlebook soll Funktionen wie den Magic Pointer bringen – eine Neuerfindung des Cursors. Dieser soll hilfreiche Gemini-Funktionen direkt an die Oberfläche bringen und bei jeder Cursor-Bewegung den darunter liegenden Bereich auswerten. Jedes Mal, wenn ewas auf dem Bildschirm gezeigt wird, sollen die nutzer schnelle, kontextbezogene Vorschläge erhalten. Zeigt beispielsweise auf ein Datum in einer E-Mail, um ein Meeting zu vereinbaren, oder wählt zwei Bilder aus – etwa das Wohnzimmer und eine neue Couch –, um diese sofort zusammen zu visualisieren.

Man integriert außerdem die Funktion „Widget erstellen“. Damit können ganz einfach individuelle Widgets erstellt werden: Gemini durchsucht das Internet oder verbindet sich mit den Google-Apps wie Gmail und Kalender, um ein personalisiertes Dashboard zu erstellen. Plant ihr ein Familientreffen in Berlin? Gemini organisiert Flug- und Hotelinformationen, Restaurantreservierungen und sogar einen Countdown übersichtlich an einem zentralen Ort auf dem Desktop und macht ihn so zum ganz persönlichen Zuhause.

Die ersten Googlebooks sollen im Herbst zusammen mit Partnern wie Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo auf den Markt kommen und sich unter anderem durch die einzigartige Leuchtleiste – Pixel Glow äußerlich abheben.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.