Pixel 10 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder der neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

Die Pixel 10-Smartphones sind seit einigen Wochen auf dem Markt und dürften bereits viele Fans unter den neuen Nutzern haben. Wer bisher noch keines hat, sich aber schon etwas Pixel 10-Feeling auf das eigene Smartphone holen möchte, kann das jetzt mit den Hintergrundbildern der Google-Geräte tun. Wie gewohnt bieten wir euch das gesamte Paket mit allen 40 Pixel 10-Wallpapern zum Download an.



Es gehört seit vielen Jahren zum guten Ton unter Smartphone-Herstellern, das jede neue Generation einen ganzen eigenen Schwung an Hintergrundbildern erhält, die ein wenig die Identität der Geräte widerspiegeln sollen. Denn diese werden standardmäßig verwendet, kommen im Marketing zum Einsatz und sind daher an vielen Stellen zu sehen. Daher sind vielen Menschen die Hintergrundbilder bekannt, selbst wenn sie das Smartphone (noch) gar nicht besitzen. Im Fall der Pixel 10-Smartphones sind diese schon sehr früh geleakt worden und wurden spätestens durch den Verkaufsstart bestätigt.

Google setzt auch bei der zehnten Pixel-Generation wieder auf abstrakte Darstellungen, wobei man leider etwas den Fokus auf die Natur aus den Augen verloren hat. Denn in den vergangenen Generationen gab es Landschaften zu sehen, Wassertropfen, exotische Blüten oder auch Vogelfedern – stets in einer künstlerisch abstrakten Darstellung, aber mit echten Fotos als Basis. Für die Jubiläums-Generation hatte man wohl andere Schwerpunkte, sodass es diesmal eher weichgezeichnete Formen zu sehen gibt. Vielleicht sehen wir hier bunte Ölflecken oder sehr glatte Steine, aber dafür braucht es schon etwas guten Willen.

Vielleicht ist es aber auch Absicht, denn wenn schon die _Künstliche_ Intelligenz eine wichtige Rolle spielt, kann man auch auf künstliche Natur setzen 🙂 Doch um das eigentliche Motiv geht es meist gar nicht, sondern viel mehr um das Gesamtbild, das sie auf dem Homescreen erzeugen bzw. die Farbauswahl, die die Material-Oberflächen beeinflussen. Wer die Hintergrundbilder noch nicht kennt, kann sich im Folgenden eine kurze Sneak Peak ansehen, damit ihr die Grundrichtung der Wallpaper kennenlernt.









Wie seit vielen Jahren gewohnt, bieten wir euch die Hintergrundbilder der neuen Pixel 10-Smartphones wieder zum Download an. Dabei könnt ihr wieder aus zwei Varianten wählen: Ihr findet die Bilder in voller Größe im Google Fotos-Album, wo ihr sie euch ansehen und bei Bedarf auch einzeln herunterladen könnt. Alternativ haben wir euch das gesamte Archiv mit allen 40 Bildern auf Google Drive hochgeladen. Diesmal wäre aufgrund der zahlreichen Wiederholungen und wenigen Grundmotive der Google Fotos-Weg vielleicht der sinnvollere.

Wer es etwas natürlicher mag, kann sich aber auch unsere Sammlungen der Pixel 9a-Wallpaper oder Pixel 9 Wallpaper ansehen.

Pixel 10 Wallpaper: Google Fotos (Galerie) | Google Drive (ZIP-Download)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.