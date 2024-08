Pixel 9 Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder der neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

Google hat die Pixel 9-Smartphones auf den Markt gebracht, die erstmals aus drei unterschiedlichen Modellen sowie zusätzlich dem Pixel 9 Pro Fold bestehen. Die ersten Modelle sind bereits im Verkauf und wer das richtige Pixel 9-Feeling möchte, kann sich dieses jetzt auf das eigene Gerät holen. Wir bieten sie euch wie üblich sowohl einzeln als auch im Gesamtpaket zum Download oder zur Ansicht an.



Jede neue Pixel-Generation erhält von Google einen Schwung an Wallpaper spendiert, die ein wenig die Identität der Geräte widerspiegeln. Bei den modernen Pixel-Smartphones ist es stets ein Naturthema und so ist es nicht verwunderlich, dass man diesem Muster auch bei der neunten Generation treu bleibt. Das wussten wir schon seit längerer Zeit, denn schon vor Monaten sind alle Hintergrundbilder der Pixel 9-Smartphones vorab durchgesickert – wie üblich in voller Auflösung.

Diese neuen Hintergrundbilder haben uns schon damals aufgrund ihrer Farbgebung und Bezeichnung die Farben der Pixel 9-Smartphones verraten und jetzt schauen wir uns auch die Motive selbst etwas näher an. Diesmal hat man das Thema „Swirling Petals“ gewählt und bleibt damit dem Bereich der Natur treu. Wörtlich übersetzt bedeutet es fliegende Blätter und könnte somit kaum passender für den Release im Herbst sein.

Im Folgenden findet ihr eine schnelle Vorschau auf die Motive, die sich wie üblich sehr ähnlich sehen und hauptsächlich durch die Farbgebung unterscheiden. Sie ergeben ein schönes Gesamtbild, sind meiner Meinung nach aber nicht mehr ganz so natürlich wie es noch in den vorherigen Generationen der Fall gewesen ist. Damals wurden selbst Aufnahmen veröffentlicht, wie die Künstler die einzelnen Motive fotografiert hatten. Ich würde behaupten, dass das diesmal ohne Bildbearbeitung nicht möglich wäre.









Oben seht ihr einige Vorschaubilder der Motive für die Pixel 9-Smartphones. Wer sich die Bilder im Einzelnen ansehen möchte, findet sie wie üblich als Galerie bei Google Fotos sowie das gesamte Archiv als Download bei Google Drive. Ladet euch am besten das Archiv herunter, um die Motive für die einzelnen Geräte sowie deren Farben zu sehen. Alle Bilder liegen in voller Auflösung vor und können somit schon jetzt als ansehnliche Motive auf euren Pixel-Smartphones genutzt werden.

Pixel 9 Wallpaper: Google Fotos-Galerie | Download bei Google Drive

[9to5Google]