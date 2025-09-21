Google Maps: Hier hat Googles Geschichte begonnen – mit Streetview durch die legendäre Gründer-Garage

In genau einer Woche feiern wir 27 Jahre Google, denn das Unternehmen geht so langsam auf die 30 zu. Man kann der Drei-Billionen-Dollar-Company sicherlich nicht vorwerfen, untätig gewesen zu sein – aber auch Google hat einmal klein angefangen. Anlässlich des bevorstehenden Geburtstags blicken wir fast schon traditionell noch einmal an den Ort, an dem alles angefangen hat: Eine Google Maps Streetview-Reise durch die Google-Garage.



Amerikanische IT-Giganten und Garagen – das gehört irgendwie zusammen. Bekannt ist die HP-Garage, die Apple-Garage, die Microsoft-Garage und einige weitere provisorische Büros innerhalb von Autoabstellplätzen. Auch Google hat vor 27 Jahren in einer Garage begonnen, die tatsächlich mehr Verbindungen zur Unternehmensgeschichte hat, als das bei einigen anderen Startups der Fall ist. Denn die Garage, in der alles begonnen hat, gehört(e) Susan Wojcicki. Die langjährige Google-CEO, damalige Ehefrau von Google-Gründer Sergey Brin und die erste Frau im Google-Team.

Weil die Garage aus all diesen Gründen so ikonisch ist und das Gebäude im Jahr 2018 zum 20. Geburtstag noch existiert hat, hat Google diese 1:1 wieder einrichten lassen. Anschließend wurde das Streetview-Team durch die Räumlichkeiten geschickt, sodass alle Nutzer sich die Garage sowohl von innen als auch von außen ansehen können. Man kann sich wirklich gut in das Startup-Feeling der 90er Jahre hereinfühlen, denn es gibt alte Computer, Röhrenmonitore, viel Technik, Kritzeleien und Pläne an den Wänden und vieles mehr.

Tatsächlich wurde die Garage mit großer Sorgfalt wiederhergestellt, was sich auch am unten eingebunden Video aus dem Jahr 1998 überprüfen lässt. In der Garage standen die ersten Google-Server aus LEGO und an einigen Stellen kann man sich nicht ganz sicher, ob man sich in einem Büro, einem Amateur-Rechenzentrum oder eine Studentenbude befindet.









Angeschlossen an den großen Raum, in dem andere Menschen normalerweise ihr Auto parken, ist ein überraschend geräumiges Büro mit Arbeitsflächen. Aus diesen Räumlichkeiten hinaus haben Larry Page und Sergey Brin die Suchmaschine ein Jahr lang administriert, bevor man dann genügend Kapital gesammelt hat und in vernünftige Büros umziehen konnte. Außerdem gibt es Büros und Nebenräume, die ihr betreten könnt.

Die Garage ist auf den Stand des Jahres 1998 gebracht worden, aber es finden sich dennoch kleine Spielereien, die natürlich erst später zur Kultur des Unternehmens dazugestoßen sind: So könnt ihr in einem versteckten Raum ein Google-Fahrrad finden, es liegt eine Noogler-Kappe im Raum und wer sich die ganzen Details ansieht, wird immer wieder etwas entdecken. Außerdem soll es noch verstecke Eastereggs geben, die sich aufrufen lassen, wenn „die geheime Falltür gefunden und das Neonlicht angeschaltet“ wird. Das Neonlicht befindet sich gemeinsam mit einem Fahrrad in einem Nebenraum gegenüber eines Büros.

Obiges Video zeigt die Garage im Original. Jetzt also auf in die Google-Garage und schaut euch um, wie die Geschichte des Unternehmens begonnen hat, dem wir uns hier im Blog schon seit über 20 Jahren widmen. Kürzlich hatten wir euch auch historische Archivfotos der ersten Google-Jahre gezeigt.

Die Google-Garage, in der alles begann: Innen | Außen

