27 Jahre Google: Heute vor 28 Jahren wurde die Domain google.com registriert; vor zehn Jahren ging sie verloren

Am heutigen Montag, den 15. September, gibt es bei Google etwas zu feiern: Denn heute vor genau 28 Jahren wurde die Domain google.com registriert – fast ein ganzes Jahr vor dem eigentlichen Start der Suchmaschine. Tatsächlich war die Domain nicht durchgängig im Besitz des Unternehmens, denn vor genau zehn Jahren ging sie für einige Stunden verloren – der wohl größte Lapsus in der Geschichte der Google inc. Hier findet ihr alle Infos zur Geschichte der Domain.



Am 15. September 1997 wurde die Domain google.com registriert, von der damals noch niemand ahnen konnte, welchen gigantischen Besucheransturm sie schon wenige Jahre später erhalten sollte und welche Traffic-Massen heute darüber laufen. Zur damaligen Zeit war Google als Suchmaschine selbst noch im Entwicklungsstadium und in den Monaten zuvor hauptsächlich über die URL google.stanford.edu zu erreichen. Diese Adresse existiert auch heute noch und verweist kurioserweise auf eine Infoseite zur Einrichtung von Google Workspace für Universitäten. Schade, dass man die ursprüngliche Seite nicht archiviert hat.

google.com ging verloren

Die Domain google.com hat in den letzten 28 Jahren fast durchgängig dem Unternehmen Google gehört, bis auf einen Tag im Oktober 2015: Tatsächlich hatte Google vergessen, die Laufzeit der Domain zu verlängern, womit sie dann frei zur Registrierung bzw. Übernahme war. Diesen Fehler hatte ein Ex-Google-Mitarbeiter bemerkt und die Domain google.com für 12 Dollar in seinen Besitz gebracht. Nach wenigen Minuten ist dieser Fehler aufgefallen und Google hat die URL wieder in den eigenen Besitz zurückgebracht. Das war glücklicherweise dadurch möglich, dass die Domain über Google Domains registriert wurde. Bei einem anderen Registrar wären die Auswirkungen deutlich größer gewesen.

Bis auf diesen kleinen peinlichen Aussetzer gehörte die Domain Larry Page und Sergey Brin privat und ging später in den Besitzer der ein Jahr später gegründeten Google Inc. über. Hätte natürlich auch schiefgehen können, wenn es nicht einem eifrigen Ex-Mitarbeiter aufgefallen wäre, der es noch dazu bei der Google-eigenen Registrierungsstelle angemeldet hatte.









Vor einigen Jahren hatte Google den 20. Geburtstag der Domain mit obigem Video gefeiert. Die echte Geburtstags-Party wird aber erst am 27. September stattfinden, wenn das Unternehmen hochoffiziell seinen Geburtstag feiern wird. Wir dürfen gespannt sein, was man sich in diesem Jahr einfallen lässt. Bisher gab es in jedem Jahr entweder ein schickes Doodle mit Zahlen, einen nostalgischen Rückblick oder gar ein interaktives Doodle mit vielen Spielen oder Eastereggs aus den letzten zwei Jahrzehnten.

Aber nicht nur die Domain ist älter als das Unternehmen, sondern auch die Suchmaschine hat sogar noch ein weiteres Jahr auf dem Buckel und ging unter der Bezeichnung BackRub erstmals im Jahr 1996 Online. Damals noch ein Stanford-Projekt, das sich sehr schnell in die populäre Suchmaschine und die bis heute meistbesuchte Webseite der Welt verwandelt hat.

Die Bezeichnung „Google“ geht übrigens auf Edward Kasner zurück, der die Bezeichnung für eine sehr große Zahl etabliert hat. Mehr dazu findet ihr in diesem Artikel.

