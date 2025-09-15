GMail: Neue Funktion soll eure Werbemails sortieren – ordnet Newsletter zukünftig nach Relevanz

Google baut die Mailplattform GMail mit neuen Funktionen aus, die den Nutzern in der bevorstehenden Shoppingsaison helfen sollen, den Überblick zu bewahren. Wir hatten bereits über das neue Paket-Tracking berichtet und heute zeigen wir einen weiteren Teil des kommenden Updates: GMail soll eingehende Werbemails (Newsletter) zukünftig nach Relevanz und nicht mehr chronologisch sortieren.



Auch wenn es noch etwas Zeit ist, steht die große Shoppingsaison vor der Tür, bei der Google die Nutzer wie in jedem Jahr unterstützen möchte. In diesem Jahr wird auch GMail neue Funktionen erhalten, die den Nutzern sowohl vor als auch nach dem Kauf behilflich sein sollen. Wir hatten euch bereits das neue GMail Paket-Tracking gezeigt, dass eine neue Anlaufstelle für eingehende Sendungen hervorbringt. Aber das ist noch nicht alles.

GMail soll eure Werbung sortieren

Eine neue Funktion, die erst in einigen Wochen ausgerollt werden soll, soll dafür sorgen, dass die Werbung (Newsletter) innerhalb von GMail nach Relevanz sortiert werden soll. Das bedeutet, dass die E-Mails nicht mehr nach der Reihenfolge des Eintreffens gezeigt werden, sondern nach einer von der KI ermittelten Relevanz. Die Relevanz soll sich daraus ergeben, wie die Nutzer bisher und derzeit mit den Newslettern interagieren bzw. welche Produkte auf Basis des Nutzerprofils interessant sein könnten.

Diese Funktion wird vermutlich nicht allen Nutzern gefallen und auch den Marketingleuten, die auf Newsletter schwören, wird das sicherlich nicht schmecken. Das weiß man auch bei Google und ermöglicht es daher, diese Funktion je nach Bedarf abzuschalten. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man das bei GMail forciert und eines Tages eine Monetarisierung integriert, die es den Absendern ermöglicht, eine Werbe-Mail hervorzuheben. Das ist nur meine Vermutung, ganz abwegig ist das aber nicht.

Beide neuen Features sollen die Nutzer zuverlässig durch die bevorstehende Shoppingsaison bringen. Während das Paket-Tracking in diesen Tagen bereits für alle Nutzer ausgerollt wird, wird das Sortieren der Werbemails bis zur Verteilung noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

