Pixel Update: Google-Smartphones im Vorteil, Pixel Buds Feature Drop, Pixel 10 Pro XL-Teardown und Aktionen

In dieser Woche gab es einige interessante Themen rund um die Pixel 10-Smartphones, denn wir haben über den Teardown des Pixel 10 Pro XL berichtet, über den Speicherplatz-Ärger und natürlich auch über die Änderungen bei den Android-Updates. Aber wir zeigen euch auch die neue Pixel Watch App-Oberfläche und natürlich das Pixel Feature Drop für die Pixel Buds Pro 2. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Bevorzugt Android jetzt die Pixel-Smartphones?

Google hat Änderungen am Update-System von Android vorgenommen, die grundsätzlich nachvollziehbar sind. Sie sorgen aber auch dafür, dass die Pixel-Smartphones als einzige Geräte stets auf dem aktuellen Stand sein werden. Man könnte das daher als Bevorzugung der Pixel-Smartphones beschreiben.

Google versorgt nur noch die Pixel-Smartphones mit monatlichen Updates

Pixel 10 Pro XL im Teardown

Das Pixel 10 Pro XL hat es sehr erfolgreich durch den Teardown geschafft. Der Tester zeigt sich regelrecht begeistert von der einfachen Reparierbarkeit des Smartphones, denn es lassen sich sowohl das Display als auch der Akku einfach austauschen. An den entscheidenden Stellen gibt es keinen Kleber mehr. Schaut euch bei Interesse das Video an.

Pixel 10 Pro XL zeigt sich im Teardown – leicht reparierbark









Pixel 10-Nutzer verlieren bis zu 20 Prozent Speicherplatz

Die Pixel 10-Smartphones werden auch in diesem Jahr in der Grundvariante mit nur 128 Gigabyte Speicherplatz ausgeliefert. Das ist nicht wenig, doch weil Googles Software selbst immer mehr Speicherplatz belegt, kippt das prozentuale Verhältnis des tatsächlich nutzbaren Speicherplatzes tatsächlich in eine neue Dimension. Gerade einmal 80 Prozent sind nutzbar, während der Rest von Android, Frameworks und Gemini belegt wird.

Pixel 10-Smartphones bieten vom Start weg nur 80 Prozent Speicherplatz

Pixel Watch App erhält moderne Oberfläche

Die Pixel Watch Companion-App für Android erhält eine moderne Oberfläche, die sowohl ein neues Design für die Smartwatch-Einstellungen als auch für das App-Icon bringt. Es ist nicht das erste Update in diese Richtung, denn schon vor wenigen Tagen wurden auch die WearOS-Icons einiger Google-Apps aktualisiert. Gut möglich, dass da schon bald ein größeres Update ansteht, das für alle WearOS-Smartwatches ankommen kann.

Pixel Watch App für Android bekommt modernisierte Oberfläche

Pixel Buds Feature Drop bringt neue Funktionen

Das jüngste Pixel Feature Drop für die Pixel Buds Pro 2 wird jetzt für alle Nutzer der smarten Kopfhörer ausgerollt. Es bringt Verbesserungen im Bereich des Active Noise Cancelling, es gibt einen Schutz vor zu hoher Lautstärke sowie gedämpfte Töne bei bestimmten Geräuschen. Außerdem werden neue Gesten eingeführt, mit denen sich Anrufe entweder annehmen oder ablehnen lassen. Dazu braucht es nur ein Nicken oder ein Kopfschütteln.

Mit diesem Update machen die Pixel Buds Pro 2 den notwendigen großen Schritt, der vielleicht auch aufgrund der Annäherung der Pixel Buds 2A an die Pro-Funktionalität notwendig geworden ist.

Pixel Buds Pro 2 erhalten Pixel Feature Drop









Starke Google Pixel-Aktionen bei Amazon

Bei Amazon gibt es jetzt wieder starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte. Hier eine schnelle Übersicht:

Das sind die starken Google Pixel-Aktionen bei Amazon

