Pixel 10 (Pro): Nutzer verlieren 20 Prozent Speicherplatz – Kritik am 128 GB-Modell der KI-Smartphones

Google hat vor wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die auch in diesem Jahr wieder in unterschiedlichen Farben und Speicherkonfigurationen zu haben. Nach wie vor bietet Google die Smartphones mit 128 Gigabyte Speicherplatz an, was heute für Premium-Smartphones nicht mehr zeitgemäß ist. Vor allem nicht für die als KI-Smartphones angepriesenen Geräte.



Die zehnte Pixel-Generation bringt viele neue Funktionen mit, die sich hauptsächlich auf die Künstliche Intelligenz rund um Gemini sowie lokale KIs konzentrieren – dementsprechend werden sie erneut als „KI-Smartphones“ beworben. Doch das hat seinen Preis, vor allem in der Grundausstattung. Google bietet sowohl das Pixel 10 als auch das Pixel 10 Pro mit einer Grundausstattung von 128 Gigabyte Speicherplatz an. In der heutigen medialen Welt ist das nicht viel.

128 Gigabyte nur auf dem Papier

Tatsächlich steht den Nutzern der versprochene Speicher aber nicht zur Verfügung, sondern sehr viel weniger. Allein das Betriebssystem Android benötigt in der Standardausstattung gut 11 Gigabyte Speicherplatz – bleiben nur noch 117 GB für die Nutzer. Weitere 7 Gigabyte werden für temporäre Systemdateien benötigt – bleiben noch 110 Gigabyte für den Nutzer. Und jetzt kommt noch die lokale KI dazu.

Der Google AICOre, der die lokalen KI-Funktionen zur Verfügung stellt, belegt weitere 7 Gigabyte Speicherplatz. Damit stehen wir effektiv nur noch bei 103 Gigabyte Speicherplatz. Und das ohne auch nur eine einzige App selbst installiert oder ein Foto geschossen zu haben. Jeder Smartphone-Nutzer weiß, wie schnell die Gigabytes nach einem aufregenden Ausflug oder selbst bei Standard-Apps purzeln.

Effektiv stehen den Nutzern also nur 80 Prozent des versprochenen Speicherplatzes zur Verfügung. Zwar lassen sich die KI-Funktionen abschalten und dadurch 7 GB gewinnen, aber damit fällt dann natürlich das Versprechen der KI-Smartphones. Natürlich können die Nutzer ein Modell mit größerem Speicherplatz kaufen, aber vielleicht sollte Google spätestens mit der lokalen KI das Grundmodell von Anfang an hochstufen.

» Android: Alle Google System Services in der Übersicht – versteckte Frameworks übernehmen viele Aufgaben

» Android: Werden Pixel-Smartphones jetzt bevorzugt? Nur Google selbst profitiert vom neuen Update-System

[9to5Google]

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 100 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.