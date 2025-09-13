Android: Alle Google System Services in der Übersicht – versteckte Frameworks übernehmen viele Aufgaben

Googles Betriebssystem Android ist seit jeher modular aufgebaut, sodass nicht nur der Kern selbst aktiv ist, sondern auch eine ganze Reihe von Frameworks wichtige Aufgaben übernehmen. Vor wenigen Tagen wurden der neue Bereich der Google System Services für alle Nutzer geöffnet, den wir euch hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt haben. Heute zeigen wir euch, welche Aufgaben die einzelnen Frameworks übernehmen.



Android verfügt über eine Reihe von Layer bzw. Ebenen, auf denen die einzelnen Aufgaben ausgeführt werden, wobei man als Endnutzer normalerweise nur mit den Apps in Berührung kommt – von den Anwendungen über den Launcher und die Widgets bis zur Tastatur. In der Ebene darunter finden sich viele Frameworks, die ständig im Hintergrund aktiv sind und gewisse Funktionen bereitstellen oder Abläufe überwachen können – die Google System Services.

Vielen Nutzern dürften die Google Play Services bekannt sein, die im Laufe der Jahre sehr viele Aufgaben übernommen haben und mit ein Grund dafür sind, dass Updates schneller entwickelt und ausgeliefert werden können. Daneben gibt es ein gutes Dutzend weiterer Services, von denen nicht alle bekannt sind, mit denen aber dennoch passiv immer wieder in Berührung kommt. Dazu gehören etwas Services wie Device Health, Parental Control, der SafetyCore und einiges mehr.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr auf die Google System Services zugreifen und diese bei Bedarf auch manuell aktualisieren könnt. Das ist zwar normalerweise nicht notwendig, aber wenn es doch mal schnell gehen soll, ist das ein guter Weg. Heute zeigen wir euch, welche Services auf eurem Smartphone schlummern und welche Aufgaben diese übernehmen.









Google Play-Dienste

Google Play-Dienste werden zur Aktualisierung von Google- und Google Play-Apps verwendet.

Sie bieten wichtige Funktionen wie die Authentifizierung von Google-Diensten, die Synchronisierung von Kontakten und den Zugriff auf die aktuellen Datenschutzeinstellungen der Nutzer. Außerdem stellen sie bessere standortbezogene Dienste bereit, die den Akku schonen. Google Play-Dienste verbessern darüber hinaus die Nutzererfahrung bei den Apps, denn sie sorgen für schnellere Offline-Suchen, detailgetreuere Karten und ein verbessertes Spielerlebnis.

Apps funktionieren möglicherweise nicht mehr, wenn Sie den Google Play-Dienst deinstallieren.

Android System Intelligence

Intelligente Funktionen für Android Android System Intelligence ist eine Systemkomponente, die intelligente Funktionen in Android unterstützt und gleichzeitig Ihre Daten schützt: • Live Caption, die automatisch Untertitel für auf Ihrem Pixel abgespielte Medien bereitstellt.

• Screen Attention, die verhindert, dass sich der Bildschirm ausschaltet, wenn Sie ihn ansehen, ohne ihn berühren zu müssen.

• Verbessertes Kopieren und Einfügen, das das Verschieben von Text zwischen Apps erleichtert.

• App-Vorhersagen im Launcher, die Ihnen die App vorschlagen, die Sie möglicherweise als Nächstes benötigen.

• Intelligente Aktionen in Benachrichtigungen, die Benachrichtigungen Aktionsschaltflächen hinzufügen, mit denen Sie Wegbeschreibungen zu Orten anzeigen, Pakete verfolgen, Kontakte hinzufügen und vieles mehr können.

• Intelligente Textauswahl im gesamten System, die das Auswählen und Bearbeiten von Text vereinfacht. Sie können beispielsweise lange auf eine Adresse klicken, um sie auszuwählen, und dann darauf tippen, um eine Wegbeschreibung dorthin anzuzeigen.

• Verlinken von Text in Apps. Android System Intelligence nutzt Systemberechtigungen, um intelligente Vorhersagen bereitzustellen. Beispielsweise ist es berechtigt, Ihre Kontakte anzuzeigen, um Ihnen Vorschläge zum Anrufen eines häufig verwendeten Kontakts anzuzeigen.

Google Play Dienste für AR

Mit Google Play-Dienste für AR kannst du mit ARCore entwickelte Apps nutzen. Google Play-Dienste für AR wird auf unterstützten Geräten automatisch installiert und aktualisiert. Damit kannst du mit ARCore entwickelte Augmented-Reality-Apps nutzen. Durch die automatischen Updates wird sichergestellt, dass AR-Apps ohne zusätzliche Downloads funktionieren. Früher hieß der Dienst ARCore. Einkaufen, lernen, kreativ sein – mit diesem Dienst kannst du die Welt auf ganz neue Art und Weise erleben.









Android System WebView

Webinhalte für Apps, powered by Chrome. Android WebView ist eine vorinstallierte Systemkomponente von Google, mit der Webinhalte in Android-Apps angezeigt werden können.

Device Health Services

Personalisierte Batterie-Schätzungen auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Nutzung. Der Device Health Service sagt anhand Ihrer Nutzung voraus, wie lange der Akku Ihres Telefons hält.

System parental controls

Mit der Family Link-Kindersicherung können Eltern Kindergeräte überwachen und verwalten. Die systemeigene Kindersicherung von Google ist als Infrastruktur zur Unterstützung der Kindersicherung in Ihrem Gerät enthalten und ist inaktiv, wenn keine Kindersicherung eingerichtet ist.

Android System SafetyCore

Bietet Sicherheitsfunktionen für Android-Geräte. SafetyCore ist ein Google-Systemdienst für Geräte ab Android 9. Er bietet die zugrunde liegende Technologie für Funktionen wie die kommende Funktion „Warnung vor sensiblen Inhalten“ in Google Messages, die Nutzern hilft, sich beim Empfang potenziell unerwünschter Inhalte zu schützen. Während SafetyCore bereits im letzten Jahr eingeführt wurde, ist die Funktion „Warnung vor sensiblen Inhalten“ in Google Messages eine separate, optionale Funktion und wird 2025 schrittweise eingeführt. Die Verarbeitung der Funktion „Warnung vor sensiblen Inhalten“ erfolgt geräteintern, und alle Bilder, Ergebnisse und Warnungen sind für den Nutzer privat.

Android System Key Verifier

Sicherere Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation mit Kontaktschlüsselüberprüfung Der Android System Key Verifier ist ein Systemdienst, der die Sicherheit von Messaging-Apps mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) verbessern soll. Er bietet ein einheitliches System zur Überprüfung öffentlicher Schlüssel über verschiedene Apps hinweg. Entwickler können damit Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsschlüssel speichern. Nutzer können überprüfen, ob ihre Apps bei der Kommunikation die richtigen öffentlichen Schlüssel verwenden, und so sicherstellen, dass sie mit der Person kommunizieren, die sie ansprechen möchten.









Google Partner Setup

Google Partner Setup ist eine erforderliche Anwendung für Android-Geräte. • Diese App ist vom Gerätehersteller vorinstalliert, um die ordnungsgemäße Funktion auf allen Android-Geräten mit Google Mobile Services zu gewährleisten. Sie kann nicht deaktiviert oder gelöscht werden.

• Google hat diese App kürzlich in den Play Store verschoben, damit Fehlerbehebungen, Verbesserungen und wichtige Updates für Ihr Gerät schneller bereitgestellt werden können. Weitere Änderungen aufgrund dieser Aufnahme in den Play Store wurden nicht vorgenommen.

• Wenn Ihr Gerät mit Android 7 oder einer früheren Version läuft, erhält es kein Update für diese App. Diese App zeigt möglicherweise an, dass sie nicht mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die App nicht richtig funktioniert oder eine Fehlfunktion Ihres Geräts verursacht.

Suchmaschinenauswahl

Wähle deine Standard-Apps aus. Gesetzlich vorgeschriebene Aufforderungen für die Nutzerauswahl werden aktiviert.

Private Compute Services

Intelligente Funktionen für Android bereitstellen Private Compute Services tragen zur Verbesserung von Funktionen im Private Compute Core von Android bei – wie Live Caption, Now Playing und Smart Reply.

Android verhindert, dass Funktionen im Private Compute Core direkten Zugriff auf das Netzwerk haben. Machine-Learning-Funktionen verbessern sich jedoch häufig durch Modellaktualisierungen. Private Compute Services ermöglicht es Funktionen, diese Aktualisierungen über einen privaten Pfad zu erhalten. Funktionen kommunizieren über Open-Source-APIs mit Private Compute Services. Diese entfernen identifizierende Informationen und nutzen eine Reihe von Datenschutztechnologien, darunter föderiertes Lernen, föderierte Analysen und die Abfrage privater Informationen, um die Privatsphäre zu schützen.

