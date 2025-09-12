Android Update: Neue Google System Services, neues Android Auto, Live-Übersetzungen und Wetter-Aus

Der September verläuft in der zweiten Android-Woche etwas ruhiger, hat uns aber dennoch einige interessante Schlagzeilen rund um das Smartphone-Betriebssystem gebracht: Wir zeigen euch die Google System Services, berichten über den Start von Android Auto 15 und zeigen euch Circle to Search-Update. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Die zu Ende gehende Android-Woche hat uns einige Updates gebracht, die noch relevant werden könnten. So ist das neue Circle to Search mit Live-Übersetzungen gestartet, wir zeigen euch den Zugriff auf die Google System Services, berichten über Android Auto 15 und natürlich auch über das Aus von Google Wetter für WearOS. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

So erreicht ihr die Google System Services

Wir zeigen euch, wie ihr jetzt sehr viel einfacher als bisher die Google System Services erreichen könnt, euch über diese informieren und sie bei Bedarf auch aktualisieren könnt. Viel einfacher kann man es kaum noch machen.

» So könnt ihr jetzt die Google System Services aufrufen und aktualisieren

Circle to Search optimiert Live-Übersetzungen

Google verpasst Circle to Search ein Update, das die Übersetzungsfunktion auch Live einsetzbar macht. Wird der Displayinhalt übersetzt und dann gescrollt, geht die Übersetzung nahezu nahtlos weiter.

» Circle to Search kann jetzt Übersetzungen Live durchführen

Android Auto 15 startet

Android Auto 15 ist gestartet. Die neue Version öffnet die Tür für das neue Gemini statt Google Assistant sehr weit. Es ist zu erwarten, dass dies die Grundlage ist und das Update auf Gemini schon sehr bald serverseitig freigeschaltet wird.

» Google startet Android Auto 15 – Gemini in den Startlöchern









Android-Smartphones haben gewarnt

Zum bundesweiten Warntag haben die Android-Smartphones eine der wichtigsten Rollen gespielt. Alle Smartphones haben die Nutzer gestern um Punkt 11:00 Uhr gewarnt bzw. auf den Testlauf für eine reale Gefahrenslage hingewiesen. Wir zeigen euch alle Infos und die wichtigen Details von Google.

» Android-Smartphones haben zum Warntag gewarnt

Google Wetter für WearOS wird eingestellt

Das kommt überraschend, aber war nach dem Start von Pixel Wetter dennoch zu erwarten: Google stellt die hauseigene Wetter-App für WearOS ein und wird diese nicht mehr über den Play Store vertreiben bzw. aktualisieren. Alle Nutzer, die keine Pixel Watch ihr Eigen nennen, sollten sich daher nach einer Alternative umsehen.

» Google stellt die Wetter-App für WearOS ein

