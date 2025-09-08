Android: Circle to Search optimiert Live-Übersetzungen – wird jetzt beim Scrollen fortgesetzt (Video)

Mit dem KI-Tool Circle to Search bietet Google allen Nutzern praktische Informationen und Funktionen, die sich auf den aktuell sichtbaren Displayinhalt beziehen – unter anderem eine Live-Übersetzung. Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem diese Übersetzungen sehr viel komfortabler werden, denn bei Veränderung des Displayinhalts durch Scrollen wird die Übersetzung nun fortgesetzt.



Circle to Search kann ein praktisches Tool sein, wenn man es erst einmal für sich entdeckt hat. Einfach einkreisen und schon liefert die KI Informationen oder vorgeschlagene Funktionen. Dazu gehört auch die automatische Übersetzung, die bei der Erkennung von fremdsprachigen Inhalten angeboten wird. Diese nimmt sich sozusagen den Screenshot vor, übersetzt die Texte und blendet dies im Live-Bild wieder ein. Praktisch, um einen Text oder auch ein Bild schnell verstehen zu können.

Bisher war es allerdings so, dass sich die Übersetzung nur auf den ausgewählten Bereich bezog und nach dem Scrollen erneut gestartet werden musste. Sehr mühsam bei längeren Texten oder Galerien. Jetzt wird die Funktion mit einer Live-Komponente aktualisiert, die das Scrollen bzw. den Wechsel des Displayinhalts erkennt und die Übersetzung jedes Mal neu anstößt. Im obigen Video könnt ihr das sehen.

Es entsteht die üblich kurze Verzögerung, denn ein Preloading kann es aus technischen Gründen derzeit nicht geben, doch dann wird der erkannte Text ebenfalls automatisch übersetzt, sodass das Lesen oder Erkunden nahezu nahtlos weitergehen kann. Eine Interaktion ist dafür nicht erforderlich, denn das Ganze funktioniert von selbst und lässt sich auch nicht pausieren. Abschalten lässt es sich natürlich – dann endet auch der gesamte Prozess.

Die neue Funktion wird ab sofort für viele Android-Nutzer ausgerollt, beginnend mit den Samsung Galaxy-Smartphones. Einen Zeitplan bis zum Abschluss des Rollouts hat Google nicht genannt.

