Google Translate: Übersetzer bietet jetzt Sprachkurse – Sprachen lernen mit interaktiven KI-Kursen (Video)

Die beliebte Übersetzer-App Google Translate hat schon mehrere Wandel vollzogen und sich dabei immer mehr der Künstlichen Intelligenz zugewandt – und jetzt gibt es den nächsten großen Schritt. Eine kürzlich entdeckte Funktion wurde jetzt offiziell angekündigt und mit dem heutigen Tag für die ersten Sprache-Paare gestartet. Nutzer können sich einen Sprachkurs zusammenstellen lassen – der Beginn einer Konkurrenz zu Duolingo.



Für viele Menschen dürfte Google Translate die erste Anlaufstelle zur Übersetzung von Wörtern, Texten, Webseiten, Kamerabildern und mehr sein. Zum Erlernen einer neuen Sprache eignet es sich eher weniger, doch das soll sich wohl bald ändern. Im Rahmen eines Teardowns wurde jetzt eine neue Funktion entdeckt, die für die Nutzer einen angepassten Sprachkurs bieten soll. Dieser kann aus einzelnen Lektionen (Szenarios) bestehen und enthält jeweils längere interaktive Übungen.

Das neue Feature ermöglicht es, einen angepassten Sprachkurs zu erstellen, der von Beginn an personalisiert ist. Einfach die Quellsprache auswählen, die Zielsprache, den Schwerpunkt festlegen und die eigenen Kenntnisse einschätzen – fertig. Google Translate wird einzelne Lektionen (Szenarios) erstellen, die abgearbeitet werden. Die Grundlagen werden sofort geschaffen und je nach eigenem Erfolg wird darauf aufgebaut.

Die Intentionen für das Erlernen einer Sprache reichen von der Geburtstagskarte über das Verreisen bis zu echten Grundlagen für die Sprache – etwa wenn man sich länger in einem Land aufhalten oder gar dort arbeiten möchte. Anhand der Auswahl wird die KI einen Kurs zusammenstellen und mit jeder abgearbeiteten Lektion in eine Richtung bringen.

Der erstellte Kurs besteht sowohl aus reinen Vokabeln als auch interaktiven Übungen. Einige davon sind im obigen Video zu sehen, so wie die Auswahl der Wörter, die man von der KI-Stimme vorgelesen bekommen hat. Es gibt also auch einen verbalen Sprachteil, bei dem man direkt die Aussprachen anhören und ein Gefühl für die Sprache entwickeln kann. Welche weiteren Übungen enthalten sein können, hängt auch von den Einstellungen ab. Man beginnt zunächst mit den Sprachen Englisch, Spanisch und Französisch, dürfte das aber bald ausweiten.

