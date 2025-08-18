Google Translate: Übersetzer soll Sprachkurse bieten – Sprachen lernen mit interaktiven KI-Kursen (Video)

Die Übersetzer-App Google Translate hat ihren Funktionsumfang immer weiter ausgebaut und natürlich ist auch in dieser Anwendung die KI nicht spurlos vorbeigegangen. Jetzt befindet sich eine neue Funktion im Testlauf, mit denen sich Nutzer nicht nur Worte übersetzen lassen, sondern eine gesamte Sprache lernen können. Eine KI generiert angepasste Kurse und soll Duolingo Konkurrenz machen.



Für viele Menschen dürfte Google Translate die erste Anlaufstelle zur Übersetzung von Wörtern, Texten, Webseiten, Kamerabildern und mehr sein. Zum Erlernen einer neuen Sprache eignet es sich eher weniger, doch das soll sich wohl bald ändern. Im Rahmen eines Teardowns wurde jetzt eine neue Funktion entdeckt, die für die Nutzer einen angepassten Sprachkurs bieten soll. Dieser kann aus einzelnen Lektionen (Szenarios) bestehen und enthält jeweils längere interaktive Übungen.

Grundsätzlich kann für den Sprachkurs wie gewohnt zuerst die eigene Sprache und dann die Zielsprache gewählt werden, sodass die Grundlagen für die Übersetzung geschaffen sind. Anschließend lässt sich auswählen, wofür man die Sprache erlernen möchte und kann sich nur entsprechende Kategorien zusammenstellen lassen. Das reicht von der Geburtstagskarte über das Verreisen bis zu echten Grundlagen für die Sprache. Anhand der Auswahl wird die KI einen Kurs zusammenstellen.

Dieser Kurs besteht sowohl aus reinen Vokabeln als auch vielen interaktiven Übungen. Eine davon ist im obigen Video zu sehen und erfordert es vom Nutzer, dass dieser die gehörten Worte auswählt. Es gibt also auch den Sprachteil, bei dem man direkt die Aussprachen anhören und ein Gefühl für die Sprache entwickeln kann. Welche weiteren Übungen enthalten sein können, lässt sich zum aktuellen Status der Entwicklung noch nicht sagen.

Aktuell funktioniert das wohl nur mit Spanisch und Französisch und auch nur über die Aktivierung der versteckten Schalter.

