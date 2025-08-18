Android: Google bringt neue Navigationsleiste – Buttons sollen sich im Samsung-Stil tauschen lassen (Teardown)

Google setzt beim Smartphone-Betriebssystem Android schon seit mehreren Jahren hauptsächlich auf die Gestensteuerung, die sich auf Wunsch nach wie vor durch den Dreier-Touch ersetzen lässt. Jetzt steht ein interessantes Update vor der Tür, das vor allem Samsung-Umsteigern die Bedienung ihres neuen Pixel-Smartphones erleichtern soll: Die Reihenfolge der Buttons soll umkehrbar werden.



Android-Nutzer haben seit einigen Jahren die Wahl, ob sie ihr Smartphone per Gestensteuerung oder über den klassischen Dreier-Touch bedienen wollen. Je nach Smartphone-Hersteller sind die Voreinstellungen unterschiedlich, genauso wie die Vorlieben der Nutzer. Ich könnte mir vorstellen, dass beide Gruppen stark vertreten sind und der eine den Touch bevorzugt, während der andere auf die Gesten setzt.

Während die Gesten auf Betriebssystem-Ebene auf allen Smartphones dieselben sind, kann der Dreier-Touch unterschiedlich umgesetzt sein. Samsung setzt seit jeher auf die Reihenfolge RECENT, HOME, ZURÜCK. Alle anderen Smartphone-Hersteller, inklusive Google, setzen hingegen auf die umgekehrte Reihenfolge ZURÜCK, HOME, RECENT. Das kann zu einem kurzzeitigen Problem werden, wenn man von oder zu einem Samsung-Smartphone wechselt.

Google will es Umsteigern wohl schon bald erleichtern, denn ein Teardown der aktuellen Android Canary-Version hat ergeben, dass die Nutzer schon bald aus zwei verschiedenen Varianten der Touch-Navigation wählen können. Man wird wohl weiterhin beim eigenen Standard bleiben, genauso wie mutmaßlich auch Samsung nach bald zwei Jahrzehnten keinen Wechsel mehr vornehmen wird. Lässt man den Nutzern die Wahl, macht man es allen recht.

Aktuell ist diese Möglichkeit nur im Rahmen eines Teardowns aufgetaucht, aktivieren ließ sich das bisher noch nicht. Auch obiges Bild ist nur ein Mockup. Google wird das aber nicht ohne Grund entwickeln, sodass eine baldige Aktivierung – vielleicht auch automatisch im Rahmen eines Umstiegs – möglich erscheint.

