Pixel-Smartphones: Google repariert die Navigation – Update behebt Probleme mit Touch und Swipe

Gute Nachrichten für viele Nutzer eines Pixel-Smartphones. Google hat gestern Abend das monatliche Pixel-Update veröffentlicht, das neben einigen Verbesserungen unter der Haube auch einen Bugfix mit im Gepäck hat, den Betroffene endlich loswerden können: Der Bug betraf schon wieder die Navigation und konnte dazu führen, dass diese nur sehr träge bis gar nicht reagiert.



Gerade auf einem touch-basierten Gerät wie dem Smartphone ist die Navigation ein essenzieller Bestandteil – sei es per Toucheingabe oder Swipe. Doch ausgerechnet in diesem Bereich hatte Google zuletzt Probleme, die sich bei den Nutzern durch eine träge Rückmeldung, einer vollständigen Nichtreaktion oder gar dem Festfahren des Systems äußerten. Vor zwei Monaten betraf es die Gesten-Navigation und seit einigen Wochen wohl die Navigation mit den drei Touchtasten.

Behebung von Problemen mit der 3-Tasten-Navigation und der Gestennavigation unter bestimmten Bedingungen*[1]

Jetzt hat Google obige Zeile in das Pixel-Update gebracht, auf die die Nutzer lange gewartet haben dürften. Denn sowohl das Problem mit der Gestenbedienung als auch der Drei-Tasten-Bedienung soll behoben worden sein. Das Problem soll nur unter bestimmten Bedingungen aufgetreten sein, wobei man nicht näher auf diese Bedingungen, temporären Abhilfen oder die Größe des betroffenen Nutzerkreises eingeht.

Pessimistisch betrachtet könnte man auch sagen, dass das Problem nur für bestimmte Bedingungen und noch nicht in vollem Umfang behoben ist. Betroffene Nutzer müssen einfach mal abwarten, was nach dem Update geschieht und ob sie ihr Smartphone jetzt wieder problemlos verwenden können. Erste Rückmeldungen in den Communities zeigen ein optimistisches Bild.

» Pixel Update: Das August-Update wird jetzt ausgerollt – Google bringt Verbesserungen auf die Smartphones

Letzte Aktualisierung am 2025-08-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.