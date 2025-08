Pixel Update: Das August-Update wird jetzt ausgerollt – Google bringt Verbesserungen auf die Smartphones

Google hat bereits am Montag das Android-Sicherheitsupdate für August veröffentlicht und legt jetzt mit dem aktuellen Pixel Update nach, das dieses Update auf die Google-Smartphones bringt. Es hat noch einige weitere Verbesserungen im Gepäck, die so manche Nutzer erleichtern dürften.



Nachdem das Juli-Sicherheitsupdate vollständig ohne Fixes ausgekommen ist, hat Google es in diesem Monat wohl wieder etwas eiliger gehabt: Bereits am Montag wurde das August-Sicherheitsupdate veröffentlicht und jetzt legt man mit dem Pixel-Update nach, das neben diesem Update noch einige weitere Verbesserungen im Gepäck hat. Wenig überraschend fällt auch dieses in den Sommermonaten etwas geringer aus.

Das Update für August 2025 enthält Fehlerkorrekturen und Verbesserungen für Pixel. Im Folgenden findest du weitere Informationen. System Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen*[1] Benutzeroberfläche Behebung eines Problems, bei dem das geplante dunkle Design unter bestimmten Bedingungen nicht funktionierte*[1]

Behebung von Problemen mit der 3-Tasten-Navigation und der Gestennavigation unter bestimmten Bedingungen*[1] *[1] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Das Update soll die Systemstabilität verbessern und auch die Leistung der Pixel-Geräte in bestimmten Situationen optimieren. Aber auch an der Benutzeroberfläche kann es sichtbare Änderungen bzw. Verbesserungen geben, die die Probleme beheben, von denen die Nutzer in den letzten Wochen und MOnaten berichteten.

[Pixel Community]

