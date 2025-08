Gemini: Google startet neue Bilderbuch-Funktion – KI kann jetzt einzigartige Storybooks kreieren (Video)

Google verschiebt die Grenzen der generativen KI mit Gemini immer weiter und startet jetzt schon wieder ein neues Produkt, das für viele Nutzer sicherlich mehr als nur einen Blick wert ist: Mit dem neuen Gemini Storybook lassen sich Geschichten erstellen, die von der KI in ein zehnseitiges bebildertes Buch umgewandelt werden. Dieses lässt sich teilen und auch vorlesen.



Mit Gemini lassen sich Inhalte aller Art erstellen, wobei Texte, Programmcode, Bilder, Videos und ganze Filme bereits bekannt sind – und jetzt kommt ein weiteres vermeintlich simples Format dazu: Das neue Gemini Storybook kann das erstellen, was der Name des Produkts vermuten lässt: Storybooks bzw. illustrierte Bilderbücher. Alles was dafür notwendig ist , ist wie üblich ein einfacher Gemini-Prompt.

Beschreibt einfach die von euch gewünschte Geschichte in kurzen Stichworten und Gemini formt daraus eine ganze Story. Dabei gilt auch hier die Regel, dass ihr mit mehr Details auch näher zu eurem Ziel kommt – notwendig ist das aber nicht. Ein, zwei kurze Sätze und schon erstellt die KI das Grundgerüst. Weil wir uns aber in der Storybook-App befinden, wird das Buch zusätzlich passend bebildert. Im obigen Video könnt ihr das Produkt im Einsatz sehen.

Es lässt sich sowohl die Geschichte als auch die Darstellung der Bilder beschreiben. Für die Bilder kommt im Hintergrund der Imagen-Generator zum Einsatz, den ihr mit Infos zu Figuren und Stilrichtung versorgen könnt. Weil die Erstellung von Geschichte und Bildern in einem Rutsch stattfindet, ist eine direkte Beeinflussung einzelner Bilder nicht möglich. Schlicht deswegen, weil ihr die Geschichte bis zum Ende gar nicht im Detail kennt.

Probiert das einfach einmal aus. Die neue Funktion startet ab heute auch in Deutschland unter gemini.google.com/storybook.

