Google Fotos: Cloud-Backup bekommt neuen Indikator – neue Start-Animation in der Android-App zeigt sich

Rund um die Fotoplattform Google Fotos gibt es derzeit einige Umbaumaßnahmen, die von der Oberfläche bis zur Funktion reichen und dabei auch das Kernprodukt des automatischen Backups umfassen. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern ein neuer Backup-Indikator, der nach dem Aufruf der App mit einer Animation startet und anschließend darüber informiert, wie viele Medien in der Cloud abgelegt wurden.



Das Cloud-Backup in Google Fotos ist ein zentraler Bestandteil der App und sorgt meist zuverlässig dafür, dass alle Bilder und Videos vom Smartphone sicher in der Cloud abgelegt wurden. Schon seit vielen Jahren gibt es einen Backup-Indikator innerhalb des Profilbilds, der über den aktuellen Status informieren kann. Wird gerade etwas hochgeladen, zeigt es sich in einer Animation rund um den Kreis des Profilbilds.

Jetzt taucht bei ersten Nutzern ein neuer Indikator auf, der derzeit noch parallel zur Account-Umsetzung zu sehen ist und diese alte Variante vermutlich ablösen wird: Zunächst gibt es zum Start der App ein Google Fotos-Logo, das sich nach einigen Sekunden mit einer Animation verabschiedet. Stattdessen zeigt sich ein Chip mit der Information zum Backup-Status. Auf obigen Screenshots könnt ihr diese Animation nachvollziehen.

Die neue Variante fällt deutlich mehr ins Auge als die alte Umsetzung, was vermutlich auch der Antrieb hinter diesem Umbau sein dürfte. Aktive Nutzer haben dadurch stets die Gewissheit, dass alle Medien gesichert sind. Wer das Backup nicht aktiviert, könnte an dieser Stelle immer wieder daran erinnert werden – was dann recht schnell dazu führen kann, dass man zusätzlichen Speicherplatz bei Google One abonnieren muss.

Das neue Design zeigt sich bei einigen Nutzern mit der Version 7.39, es scheint sich aber noch nicht im breiten Rollout zu befinden.

