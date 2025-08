Pixel 10, Pixel Watch 4 & Pixel Buds 2a: Googles neue Produkte sollen sich verzögern – starten wohl viel später

In genau 15 Tagen lädt Google zum „Made by Google“-Event, das wieder einen großen Schwung neuer Produkte hervorbringen wird, die direkt nach der Präsentation bestellt und kurz darauf in den Händen gehalten werden können. Das war zumindest die bisherige Annahme, doch wie jetzt aus normalerweise gut informierte Quelle vermeldet wird, soll sich der Verkaufsstart vieler Produkte weit verzögern.



Seit dem vergangenen Jahr präsentiert Google die neuen Pixel-Produkte nicht mehr im Oktober, sondern bereits im August, und kommt damit sowohl Apple als auch Samsung und einigen anderen Konkurrenten zuvor. Doch was das Marketing geschafft hat, scheint bei der Produktion und dem Vertrieb wohl noch für Bauchschmerzen zu sorgen. Denn wie aus normalerweise gut informierter Quelle vermeldet wird, wird der Verkaufsstart aller Produkte nicht wie bisher erwartet noch im August erfolgen.

Nur die Pixel 10-Smartphones sollen am 20. August in die Vorbestellung gehen und schon am 28. August an die frühen Käufer ausgeliefert werden. Das Pixel 10 Pro Fold, die Pixel Watch 4 sowie die Pixel Buds 2a sollen wohl nicht vor Oktober in den Verkauf gehen. Konkret ist vom 9. Oktober die Rede. Die Vorbestellungen werden mutmaßlich ebenfalls geöffnet, doch in den Händen, am Handgelenk und in den Ohren finden sich die Produkte dann erst sechs Wochen nach der Flaggschiff-Serie.

Gründe für die Verzögerung werden nicht genannt, sondern nur gemutmaßt. Es kann an der Produktion liegen, an Zulieferern, dem Vertrieb oder vielleicht auch kurzfristig entdeckten Problemen. In jedem Fall ist es eine Verzögerung, die nicht von Beginn an eingeplant war und Google wohl zu einem Umplanen bringt. Es ist auch nicht bekannt, ob sich diese Verzögunger nur auf Deutschland, die EU oder global bezieht. Sechs Wochen sind schon sehr viel Zeit in der schnelllebigen Tech-Welt. Es ist nicht zu erwarten, dass sich Google in der aktuellen Phase dazu äußern wird.

Kurzfassung laut der Leaker: Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL kommen am 28. August. Pixel Watch 4 (LTE/Wifi | 41mm/45mm) und Pixel Buds 2a kommen am 9. Oktober.

