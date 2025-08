Pixel Buds 2a: Das sind Googles neue smarte Kopfhörer – Leak zeigt das Produktfoto und deutet auf ANC

Google wird schon bald die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorstellen, die in den letzten Tagen erstmals bekannt geworden sind und jetzt erneut bei den Leakern auftauchen. Ein offizielles Produktfoto zeigt uns die neuen Kopfhörer, die nicht nur über eine neue Farbgebung verfügen, sondern möglicherweise auch das Power-Feature ANC mit an Bord haben könnten.



Nach gut vier Jahren wird Google schon in diesem Monat die Pixel Buds 2a vorstellen, die nach einer solch langen Zeit natürlich nicht nur einfach in die nächste Generation gebracht werden. Stattdessen will man den Nutzern einige Fortschritte bieten, die auch die Budget-Serie der smarten Kopfhörer auf die nächste Ebene heben können. Allen voran wäre sicherlich das bisher nicht verfügbare Active Noise Cancelling (ANC) zu nennen.

Jetzt ist ein offizielles Produktbild der neuen Kopfhörer durchgesickert, das aufgrund der abgebildeten großen Aussparungen darauf hoffen lässt, dass Google weitere Mikrofone verbaut hat, um die aktive Geräuschunterdrückung zu unterstützen. Ein Beleg dafür sind die Aussparungen zwar nicht, aber immerhin ein sehr deutlicher Hoffnungsschimmer. Aber das ist nicht das einzige, das wir auf dem neuen Bild erkennen können.

Es zeigt sich, dass auch die Innenseite des Case bei den Pixel Buds 2a farblich an die Kopfhörer angepasst sein wird, ohne auf eine zweite Farbe zu setzen. Die Ladehülle selbst verändert sich auch bei diesen Kopfhörern nicht und bleibt somit sowohl Generationen- als auch Produktübergreifend gleich. Leider sind die Kopfhörer selbst noch nicht in voller Pracht zu sehen, aber das kann sich schon mit den nächsten Leaks ändern.

Wir erwarten die Präsentation der neuen Kopfhörer für den 20. August, denn Google hat bereits zum Event geladen, das neben den Pixel 10-Smartphones und der Pixel Watch 4 eben auch jene neuen smarten Ohrstöpsel hervorbringen soll.

[9to5Google]

