Google Fotos: Praktische Bildbearbeitungsfunktion wurde wohl eingestellt – Perspektive einfach ändern

Die Fotoplattform Google Fotos hat zuletzt immer wieder neue Bearbeitungsfunktionen für Bilder und Videos erhalten, die überwiegend auf KI basieren und größere Anpassungen ermöglichen. Bei den Basics gibt es dagegen jetzt einen Rückschritt, der möglicherweise nur temporär ist: Aktuell ist es nicht mehr möglich, die Perspektive eines Bildes nachträglich zu verändern.



Google Fotos bietet nicht nur die starken KI-Bildbearbeitungsmöglichkeiten, sondern hat auch einen ganzen Schwung an Basics im Portfolio, mit denen Bilder abgeschnitten, gedreht, vergrößert, in ihrer Farbgebung verändert und auf sonstige Weise angepasst werden können. Zu diesen Werkzeugen gehörte seit langer Zeit auch das Perspektiv-Tool, mit dem sich die Perspektive einer Abbildung ändern lässt. Dabei kommt keine generative KI zum Einsatz, sondern einfach nur eine verteilte Stauchung und Streckung des Bildes.

Genutzt werden konnte das vor allem dafür, wenn man etwa ein Foto oder ein Dokument abfotografiert hat und dieses nicht im perfekten Winkel getroffen hat. Einmal das Tool anwerfen, den Winkel anpassen und schon sieht es besser aus. Das Ergebnis war nicht immer überragend – was vielleicht auch ein Grund für die (temporäre?) Einstellung sein könnte – aber es hat gut genug funktioniert, um schlussendlich einen Vorteil zu haben.

In diesen Tagen melden viele Nutzer, dass dieses Werkzeug verschwunden ist. Auch in meiner Google Fotos-App ist es nicht mehr vorhanden und Hunderte Nutzer an vielen Stellen im Web bestätigen das ebenfalls. Ich vermute, dass es sich entweder um einen Bug handelt oder Google diese Funktion kurzfristig durch eine KI-Alternative ersetzen wird, die dann deutlich mehr Perspektivmöglichkeiten bieten kann.

Für das Einscannen von Dokumenten und Fotos mit einer Google-App könnt ihr übrigens das nicht ganz so bekannte Tool Google Fotoscan nutzen.

