Google verstärkt den Jugendschutz auf der Videoplattform YouTube, den man bisher zwar schon recht umfangreich implementiert hatte, der sich aber auch leicht umgehen ließ. Dem ist man sich bewusst und setzt jetzt die KI darauf an, das Alter der Nutzer einfach zu schätzen. Die Künstliche Intelligenz soll herausfinden, ob ein Nutzer wirklich schon 18 ist und entsprechende Vorkehrungen treffen. Zunächst nur in den USA.



Google wird schon am 13. August, also in zwei Wochen, ein neues System zur Alterseinschätzung in den USA einführen. Statt sich auf die Altersangaben der Nutzer zu verlassen, die ihre Volljährigkeit bisher einfach abnicken oder durch Eingabe irgendeines Geburtsdatums angeben konnten, will man nun eher den KI-Erfahrungen vertrauen. Basierend auf dieser Entscheidung kann der Funktionsumfang des Kontos automatisch eingeschränkt werden.

Das KI-Modell zur Alterseinschätzung verwendet eine Reihe von Signalen, die Google natürlich nicht in vollem Umfang verraten wird. Unter anderem gibt man an, dass die YouTube-Aktivitäten ausgewertet werden oder auch die Länge des Bestehens des Kontos. Wird eine falsche Altersangabe festgestellt, werden Nutzer darüber informiert. Sollte die Einschätzung nicht korrekt sein, haben die Nutzer die Möglichkeit, ihr Alter durch das Hochladen eines amtlichen Ausweises, eines Selfies oder auch der Kreditkarte zu bestätigen.

Wenn die Algorithmen feststellen, dass ein Nutzer jünger als 18 Jahre ist, werden automatisch die Standardschutzmaßnahmen für Konten von Teenagern aktiviert. Dabei handelt es sich um dieselben Schutzmaßnahmen, die für Nutzer angewendet werden, die bei der Kontoerstellung angeben, dass sie jünger als 18 Jahre sind. Es gibt also keine „Strafe“, sondern lediglich die Umstellung. Beispiele für diese Maßnahmen sind:

Keine Auslieferung personalisierter Anzeigen

Standardmäßige Aktivierung der Digital Wellbeing-Tools sowie Erinnerungen an Pausen und an die Schlafenszeit

Erinnerungen zum Datenschutz beim Hochladen eines Videos oder beim Veröffentlichen eines Kommentars

Eingeschränkte Empfehlungen von Videos mit Inhalten, die bei wiederholtem Ansehen problematisch sein könnten

Zunächst wird das für US-Nutzer aktiviert und man will genau beobachten, welche Auswirkungen das hat.

