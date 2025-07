YouTube Premium: Neue Kommentardarstellung wird getestet – so könnt ihr es jetzt aktivieren (Video)

Der Kommentarbereich auf Googles Videoplattform YouTube dürfte für viele Nutzer eine ähnlich große Relevanz wie die eigentlichen Videos haben, hat aber auch sein ganz eigenen Tücken. Jetzt befindet sich eine neue Kommentardarstellung im Testlauf, die auf die bekannte Thread-Darstellung setzt und auch mehrfach verschachtelte Konversationen zulässt. Premium-Nutzer können diese jetzt aktivieren.



Die Kommentarfunktion in YouTube wird seit jeher sehr ausgiebig genutzt und kommt nicht nur für eine schnelle Rückmeldung zum Video zum Einsatz, sondern oftmals auch für „Diskussionen“ zum Thema. Um diesen Community-Gedanken weiter auszubauen, testet YouTube jetzt eine optimierte Darstellung der Kommentare, die in der bisherigen Form die Diskussionen eher gehemmt hatte. Premium-Nutzer können eine Thread-Ansicht aktivieren.

Mit Threads ist es möglich, dass Nutzer auf Kommentare antworten und auch auf diese Kommentare wieder geantwortet werden kann. In der Gesamtdarstellung gibt es eine leichte Einrückung inklusive der dezenten Linien, um der Struktur zu folgen. In der obigen Animation könnt ihr sehen, wie diese Darstellung im aktuellen Testlauf umgesetzt ist. Keine große Innovation, denn das gibt es in der Form seit vielen Jahren in anderen Community, Kommentarbereichen und bekannten Plattformen. Bisher war es nur möglich, die Antworten auf einen Hauptkommentar einzublenden.

Wer das Ganze ausprobieren möchte, benötigt aktuell noch ein YouTube Premium-Abo. Besitzt ihr eines, dann wechselt auf die Seite youtube.com/new und sucht dort nach dem Experiment „Kommentar-Threads“. Tippt dann auf den Button zur Aktivierung und schon ist dieses Feature für euer Konto freigeschaltet. Aktuell funktioniert das nur für Android und iOS.

Der Test läuft bis zum 14. August. Anschließend sollte die Funktion verschwinden und vielleicht breiter getestet werden, nach einigen Monaten wieder auftauchen oder in der Versenkung verschwinden.

» YouTube Trends wird eingestellt: Google verabschiedet sich von der Plattform – hat keine Relevanz mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.