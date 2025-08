Android Auto: Google rollt neue Oberfläche aus – zeigt sich jetzt endlich vollständig in Material You-Farben

Viele Nutzer dürften die Infotainment-Plattform Android Auto sehr regelmäßig verwenden und dabei wohl auch kleinere Änderungen an der Oberfläche bemerken, wenn diese ausgerollt werden oder sich im Testlauf befinden. Jetzt erhält Android Auto ein Update auf die vollständige Umsetzung des Material You-Designs mit den dynamisch angepassten Farben.



Die Infotainment-Plattform Android Auto ist nicht eigenständig, sondern zeigt lediglich die vom Smartphone ausgegebene Oberfläche auf dem Display im Fahrzeug – das dürfte allen Nutzern allein schon aufgrund der notwendigen permanenten Verbindung bekannt sein. Daher können Änderungen an der Smartphone-Oberfläche auch im Fahrzeug sichtbar werden, was allerdings oftmals viel Vorlaufzeit benötigt.

Die Material You-Anpassungen waren schon bisher bei Android Auto zu finden, werden aber erst jetzt durch das jüngste Update auf die Version 14.9 in voller Breite umgesetzt. Das bedeutet, dass sich die Farbgebung nicht nur an der verwendeten Oberfläche innerhalb von Google Maps, dem Musikstreaming und Co zeigt, sondern auch auf der Startseite, in den Einstellungen und den weiteren Oberflächen, die vielleicht nicht ganz so häufig verwendet werden.

Die Farbgebung basiert auf den Einstellungen des Smartphones, sodass man als Nutzer auch farblich eine einheitliche Oberfläche vorfindet. Das ist ein netter Effekt, spielt schlussendlich im Auto aber sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. Es kann aber auch schon auf den ersten Blick praktisch sein, wenn man nicht sofort weiß, welches Smartphone sich mit Android Auto verbunden hat – Fahrer, Beifahrer oder Fahrgast. Eine angepasste Farbgebung kann da schon helfen, das eigene Gerät sofort zu erkennen.

